Diktatura šoping-centara
Solženjicinova lekcija s Harvarda: Istinska sloboda nije u broju opcija
Tekst na Culturistu suprotstavlja modernu zapadnjačku i antičku (kršćansku) viziju slobode kroz prizmu slavnog govora ruskog pisca Aleksandra Solženjicina na Harvardu 1978. godine. Dok moderno društvo slobodu definira kao maksimalan broj izbora i odsutnost ograničenja, ruski disident je upozorio da takav pristup, tipičan za zapadnjačko društvo vodi u moralnu propast i otuđenje. Prema antičkom i kršćanskom shvaćanju, prava sloboda ne znači činiti što god želimo, već da kroz vrlinu i samodisciplinu nadvladamo i vlastite strasti i neznanje.