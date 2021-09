Okovi navika

Zaključno, moj dugoročni pesimizam povezan je s uvjerenjem da je svijet statusa toliko duboko prožeo hrvatsko društvo da se ono nikada neće moći uistinu promijeniti. Ipak, postoji nada da je to moguće. Ako svijet natjecanja uspije narasti, bolje rečeno, izrasti do takve razine vidljivosti da to utječe na stavove većine ljudi (pozitivno, naravno), onda ima nade. Radi se o nadi u to da kada ovaj vodopad tuđeg novca koji će nas narednih godina zapljusnuti prođe, da će iza njega ostati nešto trajno vrijedno, vrjednije od zgrada i infrastrukture – ljudi i njihove ideje, ambicije i uvjerenja. Piše Velimir Šonje za Ekonomski lab