Osim ako se u međuvremenu ne počne kuhati nešto novo
Šonje: Slabljenje domaće potrošnje spriječit će nove valove poskupljenja hrane
Rast cijena hrane u Hrvatskoj i europodručju potpuno je nestao krajem 2025. i početkom 2026. godine. Iako je FAO-ov indeks pokazao blagi rast svjetskih cijena u kolovozu (+2,5 % u odnosu na 2025.), uzrokovan sušama, geopolitikom i skokom cijena žitarica te šećera, repriza ranijih valova poskupljenja ne očekuje se. Glavni razlog je oslabljeni “hrvatski pojačivač” – domaća osobna potrošnja znatno je usporila, a kupci su postali oprezniji zbog opće razine cijena. Osim u slučaju novih teških geopolitičkih potresa, neugodnih iznenađenja u trgovinama ne bi trebalo biti. Velimir Šonje za Ekonomski lab