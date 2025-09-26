Inflacija se stišala, ali jogurt i dalje viče iz frižidera
Hrana poskupjela trećinu više nego prije pandemije
Iako je ukupna inflacija u eurozoni pala na 2%, cijene hrane ostaju tvrdoglavo visoke – oko trećinu iznad pretpandemijskih razina. U kolovozu 2025. inflacija hrane iznosila je 3,2%, najviše među svim kategorijama HICP-a. Hrvatska bilježi rast od 47%, dok su pojedine namirnice, poput maslaca ili maslinovog ulja, poskupjele i preko 50%. Uzroci su rat u Ukrajini, poskupljenje energenata, rast plaća i klimatske promjene, a posljedice najviše osjećaju kućanstva s nižim prihodima. Hrana tako ostaje ključni faktor inflacijskih očekivanja i percepcije troškova života. tportal