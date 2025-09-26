Inflacija se stišala, ali jogurt i dalje viče iz frižidera

Građani se međusobno pozivaju da u petak, 24. siječnja bojkotiraju trgovine i toga dana ne kupuju ništa. Naime, društvenim mrežama poput WhatsAppa, Reddita, Facebooka i drugih širi se poziv na bojkot zbog visokih cijena u Hrvatskoj. Pozivaju se ljudi da taj dan nitko ništa ne kupuje, ali ništa. Osigurajte se za taj dan kao da je nedjelja. U UK-u se dogodilo isto s gorivom, drugi dan je pala cijena za 15 p po litri i još su digli plaće za £100 mjesečno.10% ljudi da to napravi je veliki gubitak za trgovačke lance, a vi taj dan nećete izgubiti apsolutno ništa, stoji, između ostaloga, u porukama koje se masovno dijele. Stvar komentiraju i na Forumu. Index