Inflacija se stišala, ali jogurt i dalje viče iz frižidera

Hrana poskupjela trećinu više nego prije pandemije

Iako je ukupna inflacija u eurozoni pala na 2%, cijene hrane ostaju tvrdoglavo visoke – oko trećinu iznad pretpandemijskih razina. U kolovozu 2025. inflacija hrane iznosila je 3,2%, najviše među svim kategorijama HICP-a. Hrvatska bilježi rast od 47%, dok su pojedine namirnice, poput maslaca ili maslinovog ulja, poskupjele i preko 50%. Uzroci su rat u Ukrajini, poskupljenje energenata, rast plaća i klimatske promjene, a posljedice najviše osjećaju kućanstva s nižim prihodima. Hrana tako ostaje ključni faktor inflacijskih očekivanja i percepcije troškova života. tportal


Tko preživi, gladan nije

Maslac ruši rekorde, meso i ulja divljaju – šećer jedini ide na dijetu

Cijene hrane globalno rastu – FAO indeks u lipnju dosegnuo je 128 bodova, najvišu razinu u tri godine. Najviše su poskupjeli meso, biljna ulja i mliječni proizvodi, dok su žitarice i šećer pojeftinili. Maslac je dosegnuo povijesni cjenovni vrhunac, a globalna potražnja tjera cijene mesa i ulja prema gore. Iako se očekuje rekordna žetva žitarica, tržište ostaje osjetljivo. HUP upozorava da Hrvatska ovisi o uvozu hrane, pa rast cijena prijeti inflacijom i slabljenjem domaće industrije, te poziva na strateške mjere jačanja prehrambene sigurnosti i otpornosti. Lider

Zašto nam maslac ide nizbrdo, a cijene uzbrdo?

Hrana u Hrvatskoj u zadnje četiri godine poskupjela znatno više nego u EU

Cijene hrane u Hrvatskoj u četiri su godine narasle 45%, dok je prosjek EU-a 33%. Nenad Bakić grafikonima pobija mit da je euro krivac, ističući turizam, rast plaća i “skupe države” kao glavne uzroke. Drugi tu dodaju pohlepu trgovaca, urbanizaciju i promjene u pekarskim trendovima. Dok država profitira od PDV-a, inflaciju dodatno potpiruje rast novčane mase (M1 +105% od 2019.). Hrvatska proizvodi malo, a troši puno, uz smanjenje industrijske proizvodnje. Rezultat? Inflacija sprinta, a građani plaćaju cijenu kruha i ulja kao da su zlato. Lider… na tu temu se oglasili i iz udruge Glas poduzetnika: “U 10 godina u poljoprivredu upumpano 10 milijardi eura, a uvozimo 60 posto hrane”

Kao još jedna nedjelja

Poziva se na bojkot trgovina na datum 24. siječnja, žele ukazati da ne trpimo inflaciju

Građani se međusobno pozivaju da u petak, 24. siječnja bojkotiraju trgovine i toga dana ne kupuju ništa. Naime, društvenim mrežama poput WhatsAppa, Reddita, Facebooka i drugih širi se poziv na bojkot zbog visokih cijena u Hrvatskoj. Pozivaju se ljudi da taj dan nitko ništa ne kupuje, ali ništa. Osigurajte se za taj dan kao da je nedjelja. U UK-u se dogodilo isto s gorivom, drugi dan je pala cijena za 15 p po litri i još su digli plaće za £100 mjesečno.10% ljudi da to napravi je veliki gubitak za trgovačke lance, a vi taj dan nećete izgubiti apsolutno ništa, stoji, između ostaloga, u porukama koje se masovno dijele. Stvar komentiraju i na Forumu. Index

Proizvođači apeliraju na trgovce da ne snižavaju cijene krumpira, spremni na prosvjede pred trgovačkim centrima