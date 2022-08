Borba s vjetrenjačama

Nešto manje od 10 tisuća kuna, odnosno devet i pol tisuća kuna dobio je od države Joško V. iz Selaca na otoku Braču, i to zato što pravosudni aparat nije bio u stanju pet i pol godina presuditi u vrlo jednostavnom slučaju u kojem je on bio optužen za krađu, za što je propisana kazna zatvora do tri godine. A kad je suđenje napokon održano, sve je završeno – u jednom danu! Bračanin je preko odvjetnika sredinom veljače podnio Ustavnom sudu tužbu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i dobio je zadovoljštinu. Slobodna