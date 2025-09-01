Springsteen u Tellurideu: anti-biografija o "Nebraska" eri - Monitor.hr
Danas (23:00)

The Bossu je postalo svejedno (ali nama nije)

Springsteen u Tellurideu: anti-biografija o “Nebraska” eri

Na Telluride Film Festivalu prikazan je film Springsteen: Izbavi me iz ništavila, u režiji Scotta Coopera, koji prati samo nekoliko godina života Brucea Springsteena tijekom snimanja albuma Nebraska. Springsteen je istaknuo da film nije tipična biografija, već fokusiran prikaz jednog turbulentnog razdoblja. Glavnu ulogu tumači Jeremy Allen White, a Jeremy Strong glumi menadžera Jona Landaua. White je priznao da nije znao ni pjevati ni svirati gitaru, ali je uz višemjesečnu pripremu i podršku tima uspješno savladao izazov. Film u distribuciju stiže 24. listopada. Nacional


Slične vijesti

27.05. (21:00)

Onda se pjesma spojila s nebom

Priprema se dugometražni igrani film o Mati Miši Kovaču, režira ga Vinko Brešan

Priprema se film Mišo, prvi biografski igrani film o Miši Kovaču, pjevaču čije su pjesme obilježile generacije. Scenarij potpisuje Milana Vlaović Kovaček uz suradnju Pjera Žalice, a režiju potpisuje Vinko Brešan. Film će obuhvatiti Mišin život – od zvjezdanih uspjeha do osobnih tragedija – uz blisku suradnju njegove obitelji. Projekt razvija produkcijska kuća SoMi Productions, a distribuciju najavljuje Blitz. Cilj je stvoriti emotivnu, snažnu i širokoj publici pristupačnu priču o čovjeku koji je postao simbol narodne duše. Journal