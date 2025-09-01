The Bossu je postalo svejedno (ali nama nije)

Na Telluride Film Festivalu prikazan je film Springsteen: Izbavi me iz ništavila, u režiji Scotta Coopera, koji prati samo nekoliko godina života Brucea Springsteena tijekom snimanja albuma Nebraska. Springsteen je istaknuo da film nije tipična biografija, već fokusiran prikaz jednog turbulentnog razdoblja. Glavnu ulogu tumači Jeremy Allen White, a Jeremy Strong glumi menadžera Jona Landaua. White je priznao da nije znao ni pjevati ni svirati gitaru, ali je uz višemjesečnu pripremu i podršku tima uspješno savladao izazov. Film u distribuciju stiže 24. listopada. Nacional