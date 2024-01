Sigurne mjere za nesigurna vremena

Što je, iz ugla aktualnog premijera, prednost parlamentarnih izbora krajem kolovoza ili u rujnu? Glavni moment te solucije jest taj da će HDZ-ova lista vrlo vjerojatno osvojiti najviše mandata na europskim izborima, što bi bio dodatni vjetar u leđa za parlamentarne izbore. Svi ostali razlozi koji se spominju u kontekstu kasnijeg izbornog termina na klimavijim su nogama. Da, do rujna će široka javnost zaboraviti veći dio dosadašnjih HDZ-ovih korupcijskih afera, ali tko garantira da neće izroniti neke nove? Da, Plenković bi u tom slučaju kao premijer dočekao ljetnu raspodjelu mjesta u institucijama EU-a, što daje veće šanse za plasman na jednu od tri-četiri najviše funkcije, no ipak je teško zamisliti njegov odlazak s predsjedničkog položaja u HDZ-u neposredno prije parlamentarnih izbora. Da, ima logike u tezi da HDZ želi konzumirati beneficije vlast do posljednjeg zakonskog roka, ali iskustvo iz 2020. pokazuje da i ne mora biti tako. Ivica Đikić za Novosti