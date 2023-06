I matematika nas diskriminira, treba ju 'cancelirat'

Danas ćemo pisati o koristima „fer i poštenih izbora“ za istoriju i život. Moja neznatnost je još pre nekoliko godina Visokom Mestu predložila, tj. džaba okrečila, da stvori uslove za upravo takve – fer i poštene izbore, što će reći da smanji doživljaj s pojavljivanjem u javnosti, da obuzda skupštinske i TV target efendije, da širom ispootvara vrata nacionalnih frekvencija svim (jebenim) strankama u trajanju od najmanje godinu dana, a onda – pravac birališta. Još sam Visokom Mestu napisao – i za tačnost informacija garantovao – da bi pobedilo i na takvim „fer i poštenim“ izborima naprosto zato što bi na izbore izašlo s pozicija vlasti, a Srbi – čast retkim izuzecima – uvek glasaju za stranke koje su na vlasti. Tada nisam mogao zamisliti – sada to mogu još manje – šta bi ova i ovakva opozicija imala da kaže na otvorenim televizorima, a da to nije „ovo ovako nikad nije bilo“ i „Vučić uradio ovo, ju, ju, ju“, „Vučić nije uradio ono, ju, ju, ju“… Isuviše ljudi u Srbiji izvlači ogroman profit iz čitave ove razjebanosti i razvaljenosti – ima iha-ha takvih i u opoziciji – da bi Duboka Čaršija dozvolila bilo kome, čak i svemoćnom Vučiću, da pokvari i igru, čak i kad bi hteo. A neće. – piše on, Svetislav Basara.