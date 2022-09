O partijanerima i ljudima

Godinama se pokazuje da korupcija, pljačka i ostali oblici kriminala u kojima su otkriveni članovi vladajuće strukture ne umanjuju rejting HDZ-a. Što, izgleda, ne shvaćaju samo bašćanci. To su predstavnici oporbenih stranaka koji se nakon otkrivanja svake afere nacrtaju ispred replike Bašćanske ploče u Saboru i uvijek istim konstrukcijama salonski traže ostavke i prijevremene izbore. HDZ može izgubiti izbore samo ako ne uspije sačuvati standard svojih glasača. Kad se to dogodi, dio njih iz protesta ne izađe na izbore pa zbunjena i uvijek nepripremljena oporba s užasom shvati da joj je opet pripala čast vaditi zemlju ‘iz banane’. Pri čemu, ako je sreće, izgubi samo dvije godine, onda se neke stvari i same normaliziraju pa na sljedećim izborima opet pobijedi HDZ. Miodrag Šajatović za Lider.