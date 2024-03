Kobasičasta koalicija

Šta ja onomad pisah, tj. džaba krečih: u poslu dobrog urednika je mnogo važnije šta ne objaviti nego šta objaviti. Sloboda štampe nije obaveza da se objave smatranja o svakoj trivijalnosti i budalaštini koju neki pojedinac ili grupa građana lansira u javnost. Ali kad je Danas već postavio pitanje, red je da potražimo i odgovor tko the fuck is Breskvica i zašto deo naroda namerava da protestuje što je izgubila u finalu Pesme za Evroviziju, manifestacije koja zbog kosmičke besmislenosti u novinama koje bih – kad bih se najeo gljiva ludara – ja uređivao ne bi bila ni pomenuta.

Dakle, ovako. Breskvica je nova zvezda na nebu srpske estrade, devojčurak koji je došao – ili kome je neko došao – na ideju da na takmičenju za našeg predstavnika na Evroviziji pobedi udarajući u najtanje patriotske žice, što će reći kosovske. Pesma se zove „Gnezdo orlova“, ostatak teksta nisam čitao/slušao, mada ne sumnjam da je bogougodan i da peva o tome kako će „orlovi“ ponovo doleteti na Kosovo, kad se srpska vojska tamo vrati. Tu, međutim – i to ne prvi put – dolazimo do heraldičke zbrke. Naime, Albanci sebe takođe doživljavaju kao orlove, i to možda sa više razloga. Albanija, naime – na albanskom Shqiperise – znači „zemlja orlova“, tako da bi albanska propaganda – da nije tupoumna kao naša – mirne duše mogla kaže: O, baš lepo, evo jedne mlade Srpkinjice koja podržava kosovsku nezavisnost, glasajte za nju. Svetislav Basara