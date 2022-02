Igrači se mijenjaju, ali karte su iste

Ona odrasla rulja iz portuna su imali sastanak u prizemlju. Barba Mario je rekao: „Sad kad struja kreši za dvista posto, ja i moji doma se tačno možemo obisit!“ Barba Jole je rekao: „I moji isto! Nema šanse da to preživimo!“ Onaj Bezmalinović je rekao: „To bi ona gori govna i tila! Da se svi obisimo, da nan portun pritvore u hotel i da unutra usele strane turiste!“ Onaj Kragić je rekao: „Platiću in klinac, a ne račun za struju!“ Moj tata je rekao: „Jebain Tesla sve po spisku! Biće mi rata za struju veća od misečne plaće!“ Barba Jole je rekao: „Svi ćemo pocrkat od gladi! Potamaniće nas ka gaštrapane!“ Barba Mario je rekao: „Mrak mi pada na oči od ove države, majkemi! To se više ne da gledat od gada!“ Onda je onaj Šegvić dignijo kažimprst uzrak i rekao je: „Tačno tako! I ne triba se gledat!“ Rulja su zapiljili se u Šegvića sa nekužitisom… piše Viktor Ivančić na Peščaniku.