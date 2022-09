Zato što može

Na velikom prosvjedu protiv HDZ-a pojavio sam se s jedinim od organizatora tog prosvjeda, pjesnikom Stjepanom Bajićem. Hrpa prosvjednika skupila se ispred sjedišta HDZ-a na Trgu žrtava fašizma. Preko ljeta mu je još narasla kosa, dodatno posvijetlili pramenovi. Čak sam se lagano napalio na te njegove pramenove ispucale kao kod frajle koja je predugo sjedila pod haubom kod frizerke. Bajić se osmjehnuo ženskama i one su odmah zakoračile do nas. Bio sam uvjeren da žele upoznat Bajića, ali čim su nam prišle, ova s transparentom “Vratite nam pegle i zimnice” se meni obratila: “Jesi ti onaj malac koji piše kolumnu u Nacionalu?” Onda se počela žalit da nemaju dovoljno pravih muškaraca koji bi uzeli njihove transparente i probili se s njima u prve redove, pred hrvatsku Bastilju, odnosno pred HDZ-ovu utvrdu. Nagovarale su me da ja to učinim. Medijska sam osoba i to će imat određenu težinu. Nova zgoda Nacionalne groupie.