Stiže pet povoljnih europskih i azijskih električnih automobila - Monitor.hr
Danas (18:00)

Nisu Kinezi, a možeš ih kupiti

Stiže pet povoljnih europskih i azijskih električnih automobila

Kupovina električnog automobila više nije rezervirana samo za one dubokog džepa. Proizvođači sve više ciljaju “slatku točku” od 20 do 25 tisuća eura, nudeći pristupačne i praktične gradske modele. Novi pregled donosi pet zanimljivih električnih aduta koji izbjegavaju nametljiv kineski dizajn: Cupra Raval, retro nadahnuta Honda Super-N, novi Volkswagen ID. Polo, simpatični Renault Twingo te prostrana Kia EV2. Uz najavljene jesenske državne poticaje, ovi kompakti s dosegom dostatnim za svakodnevicu čine prelazak na struju nikad privlačnijim i isplativijim. Jutarnji


Slične vijesti

22.06. (19:00)

Svijet se "prikačio" na kabel

Revolucija na cestama: Prošle godine prodano rekordnih 21 milijun električnih automobila

Prodaja je u zadnjih šest godina porasla za čak 10 puta. Najveći zamah daju Kina i Europa, ali i u Latinskoj Americi i drugim regijama prodaja stalno raste. Baterije za električne automobile postaju sve jeftinije i danas stoje tek četvrtinu cijene od prije deset godina. Dvije trećine električnih automobila u svijetu su tzv. Battery Electric Vehicle (BEV); oni voze isključivo na struju i pune se kabelom. Trećina su hibridna vozila. Ona uz električni pogon imaju i dodatni benzinski motor kao potporu na duljim relacijama. U Velikoj Britaniji je u svibnju 2026. oko 40 posto novih automobila bilo električno, u Njemačkoj 37 posto, a u Francuskoj 34 posto. Infrastruktura se i dalje širi, a sve je više brzih punionica. Neki modeli za 10 minuta se napune za relaciju od 800 km. DW

07.04. (14:00)

Strujni udar iz Münchena

Električni SUV BMW iX3 automobil godine

Prestižna nagrada “Svjetski automobil godine 2026.” dodijeljena je na svečanosti održanoj na Salonu automobila u New Yorku, gdje su proglašeni najbolji modeli u više kategorija automobilske industrije, prenosi Radio Sarajevo. Glavnu nagradu osvojio je električni SUV BMW iX3, koji je osim titule Svjetskog automobila godine ponio i priznanje za najbolje električno vozilo, potvrdivši snažan zaokret industrije prema elektrifikaciji. Ovo je prvi put nakon 2006. godine da BMW osvaja ovu prestižnu titulu, kada je nagrada pripala modelu BMW Serije 3. Uspjeh modela iX3 smatra se važnom potvrdom strategije „Neue Klasse”, kojom njemački proizvođač ulazi u novu fazu razvoja električne mobilnosti. Poslovni

11.03. (11:00)

Struja zove

Automobilska industrija usporava elektrifikaciju unatoč rastu cijena goriva

Rast cijena goriva zbog napetosti na Bliskom istoku ponovno potiče raspravu o prelasku na električna vozila, no automobilska industrija prilagođava planove sporijoj potražnji. Dok proizvođači poput Renaulta, Tesle i Volkswagena ubrzavaju elektrifikaciju i ulažu milijarde u razvoj električnih modela, drugi poput Stellantisa, Volva i Forda usporavaju tranziciju i zadržavaju hibride. Tržište električnih vozila i dalje raste, ali sporije od očekivanja zbog viših cijena, nedostatne infrastrukture za punjenje i gospodarske neizvjesnosti. Proizvođači zato nastoje pronaći ravnotežu između klimatskih ciljeva i tržišne stvarnosti. Lider

12.02. (23:00)

Tko prvi, taj skupo prodaje

Proizvođači ubrzavaju razvoj baterija s čvrstim elektrolitom, masovnija proizvodnja nakon 2030.

Utrka za baterije s čvrstim elektrolitom ulazi u odlučujuću fazu: QuantumScape i Factorial Energy pokreću pilot-proizvodnje, a veliki proizvođači poput Toyote, BYD-a, Nissana i BMW-a najavljuju lansiranja između 2027. i 2030. godine. Ipak, zbog visokih troškova i ograničenih kapaciteta, prve količine bit će male i rezervirane za premium segmente. Masovnija proizvodnja očekuje se tek početkom sljedećeg desetljeća. Čvrste baterije obećavaju veći domet, brže punjenje i veću sigurnost, a analitičari predviđaju da bi oko 2035. mogle postati dominantna tehnologija, dok će se litij-ionske i natrij-ionske baterije pozicionirati u niže tržišne segmente. Revija HAK

14.12.2025. (15:00)

I da se ne grijemo na drva

Güttler: Ako bismo brže elektrificirali vozila, povećali bismo kvalitetu zraka

Ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler upozorava da su sezonske prognoze i dalje najslabija karika meteorologije, osobito kod oborina, dok je globalno zagrijavanje stabilan i ubrzan proces. Hrvatska, kao dio Sredozemlja, bilježi snažnije zatopljenje, pad ljetnih oborina, veći rizik od požara i porast razine mora. Prag od 1,5 °C globalnog zagrijavanja uskoro će biti trajno prijeđen. Istodobno, Hrvatska bilježi snažan rast obnovljivih izvora, ali promet ostaje ključni klimatski problem. Index

04.08.2025. (09:00)

Zeleni auti, crni otisci

Električni auti, prljave gume: zeleni prijevoz s crnim tragom

lektrična vozila smanjuju emisije ispušnih plinova, ali troše gume brže zbog veće težine, što povećava zagađenje mikroplastikom. Gume sadrže stotine kemikalija, uključujući toksični 6PPD, čiju zamjenu industrija još nema. I dok proizvođači poput Michelina traže rješenja, jeftine gume s lošim rezultatima preplavljuju tržište. Novi materijali zasad su samo “drugačije loši”. Stručnjaci upozoravaju da bi čestice iz guma do 2050. mogle postati najveći izvor mikrozagađenja vodenih sustava. tportal

01.07.2025. (10:00)

Kad ti regenerativno kočenje regenerira i doručak

Nova tvrdnja znanstvenika: U električnim automobilima putnici bi mogli osjetiti pojačanu mučninu

Putnici u električnim vozilima sve češće osjećaju mučninu zbog drugačije dinamike vožnje – trenutačnog ubrzanja i usporavanja regenerativnim kočenjem. Mozak, naviknut na zvukove i vibracije klasičnih automobila, gubi orijentaciju. Nedostatak prethodnog iskustva s takvim kretanjem otežava prilagodbu, sličnu onoj u bestežinskom stanju. Istraživanje sugerira da nije problem u vozilima, već u našem mozgu – i da ćemo se jednostavno morati naviknuti. Revija HAK

18.06.2025. (13:02)

Jedan stručnjak tvrdi: Deset godina stari električni automobili su bezvrijedni

10.06.2025. (12:00)

Jer tko ne voli čiste aute i prljave ruke

Grünheide i Jadar: dvije strane iste zelene medalje

Mjesta Grünheide u Njemačkoj i dolina Jadra u Srbiji simboli su otpora protiv “zelene” eksploatacije pod krinkom elektromobilnosti. Aktivisti, uključujući Matthieua Hansena i Heidemarie Schroeder, upozoravaju na štetne posljedice rudarenja litija i gradnje Tesla Gigatvornice. Obećanja o radnim mjestima ostaju neispunjena, dok lokalne zajednice snose ekološke i društvene posljedice. Umjesto rješenja klimatskih problema, elektromobilnost postaje nova forma preseljenog zagađenja. DW