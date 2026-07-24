Nisu Kinezi, a možeš ih kupiti
Stiže pet povoljnih europskih i azijskih električnih automobila
Kupovina električnog automobila više nije rezervirana samo za one dubokog džepa. Proizvođači sve više ciljaju “slatku točku” od 20 do 25 tisuća eura, nudeći pristupačne i praktične gradske modele. Novi pregled donosi pet zanimljivih električnih aduta koji izbjegavaju nametljiv kineski dizajn: Cupra Raval, retro nadahnuta Honda Super-N, novi Volkswagen ID. Polo, simpatični Renault Twingo te prostrana Kia EV2. Uz najavljene jesenske državne poticaje, ovi kompakti s dosegom dostatnim za svakodnevicu čine prelazak na struju nikad privlačnijim i isplativijim. Jutarnji