Strujni udar iz Münchena
Električni SUV BMW iX3 automobil godine
Prestižna nagrada “Svjetski automobil godine 2026.” dodijeljena je na svečanosti održanoj na Salonu automobila u New Yorku, gdje su proglašeni najbolji modeli u više kategorija automobilske industrije, prenosi Radio Sarajevo. Glavnu nagradu osvojio je električni SUV BMW iX3, koji je osim titule Svjetskog automobila godine ponio i priznanje za najbolje električno vozilo, potvrdivši snažan zaokret industrije prema elektrifikaciji. Ovo je prvi put nakon 2006. godine da BMW osvaja ovu prestižnu titulu, kada je nagrada pripala modelu BMW Serije 3. Uspjeh modela iX3 smatra se važnom potvrdom strategije „Neue Klasse”, kojom njemački proizvođač ulazi u novu fazu razvoja električne mobilnosti. Poslovni