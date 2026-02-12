Tko prvi, taj skupo prodaje
Proizvođači ubrzavaju razvoj baterija s čvrstim elektrolitom, masovnija proizvodnja nakon 2030.
Utrka za baterije s čvrstim elektrolitom ulazi u odlučujuću fazu: QuantumScape i Factorial Energy pokreću pilot-proizvodnje, a veliki proizvođači poput Toyote, BYD-a, Nissana i BMW-a najavljuju lansiranja između 2027. i 2030. godine. Ipak, zbog visokih troškova i ograničenih kapaciteta, prve količine bit će male i rezervirane za premium segmente. Masovnija proizvodnja očekuje se tek početkom sljedećeg desetljeća. Čvrste baterije obećavaju veći domet, brže punjenje i veću sigurnost, a analitičari predviđaju da bi oko 2035. mogle postati dominantna tehnologija, dok će se litij-ionske i natrij-ionske baterije pozicionirati u niže tržišne segmente. Revija HAK