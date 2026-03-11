Struja zove

Automobilska industrija usporava elektrifikaciju unatoč rastu cijena goriva - Monitor.hr
Automobilska industrija usporava elektrifikaciju unatoč rastu cijena goriva

Rast cijena goriva zbog napetosti na Bliskom istoku ponovno potiče raspravu o prelasku na električna vozila, no automobilska industrija prilagođava planove sporijoj potražnji. Dok proizvođači poput Renaulta, Tesle i Volkswagena ubrzavaju elektrifikaciju i ulažu milijarde u razvoj električnih modela, drugi poput Stellantisa, Volva i Forda usporavaju tranziciju i zadržavaju hibride. Tržište električnih vozila i dalje raste, ali sporije od očekivanja zbog viših cijena, nedostatne infrastrukture za punjenje i gospodarske neizvjesnosti. Proizvođači zato nastoje pronaći ravnotežu između klimatskih ciljeva i tržišne stvarnosti. Lider


Slične vijesti

25.09.2024. (07:00)

Sad je "Državo pomagaj", a njima se i dalje dimi

Njemačka auto-industrija traži spas u subvencijama i olakšicama

Njemačka auto-industrija suočena je s konkurencijom jeftinijih kineskih električnih automobila i strogim EU regulativama o CO2. Na samitu su proizvođači poput VW-a tražili subvencije i olakšice, uključujući novu premiju za električna vozila i “premiju za staro željezo”. Međutim, stručnjaci upozoravaju da subvencije narušavaju tržište i cementiraju stare strukture. BMW se protivi kratkoročnim mjerama i zagovara ulaganja u infrastrukturu za e-vozila, dok neki proizvođači, poput Volva, već ispunjavaju EU ciljeve emisije CO2. DW

30.09.2023. (14:00)

Baš se čudim što ga Elon Musk i Donald Trump ne mogu smisliti

Bernie Sanders štrajkašima u američkoj autoindustriji: “Tjedna zarada prosječnog američkog radnika danas je niža nego prije 50 godina”

Foto: Bill Pugliano / Getty Images

  • U današnjoj Americi, u doba ogromne dohodovne i imovinske nejednakosti, trojica najbogatijih ljudi raspolažu s više bogatstva nego čitava donja polovina američke populacije. Uprkos velikom bogatstvu naše zemlje, braćo i sestre, 60 posto njenih stanovnika živi od čeka do čeka. Sedmična zarada prosečnog američkog radnika danas je niža nego pre 50 godina. Uprkos ogromnom rastu produktivnosti u automobilskoj industriji i drugim sektorima, uprkos činjenici da su plate direktora 400 puta veće od plate prosečnog radnika, uprkos rekordnim poslovnim profitima i stotinama milijardi dolara koje korporativna Amerika troši na isplate dividendi i kupovinu sopstvenih deonica, prosečna američka radnička porodica danas živi gore nego pre 50 godina!
  • Direktorici General Motorsa Mary Barra imam da kažem ovo: “Prošle godine si zaradila preko 29 miliona dolara. Otkako si postala direktorica pre 8 godina, isplaćeno ti je više od 200 miliona dolara. Imaš li ikakvu predstavu o tome kako izgleda preživljavanje tvojih radnika koji rade za 17 dolara na sat, što je prosečna početna plata radnika u autoindustriji? Kako izdržavati porodicu i plaćati račune uz zaradu od 20 dolara na sat?
  • Direktoru Forda, Jimu Farleyju, imam da kažem ovo: prošle godine si primio 21 milion dolara. Pretpostavljam da ćeš jednog dana dobiti odličnu penziju, veliku otpremninu i mnoštvo drugih beneficija. Možeš li zamisliti kako je biti radnik koji je već star, čitav život je proveo radeći, a u banci nema dovoljno novca za odlazak u penziju?
  • Čitao sam u novinama da je štrajk loš za ekonomiju. Dozvolite da kažem nešto i o ekonomiji. Za ekonomiju je loše kada radnik u auto-industriji ne može da kupi automobil koji je proizveo. Za ekonomiju je loše kada radnik ne može da priušti sebi hipoteku za kupovinu skromnog doma. Za ekonomiju je loše kada radnik nema novca za lekove ili odlazak kod lekara. Peščanik
02.09.2023. (23:00)

Tko tu koga voza?

Apple nastoji patentirati dodatak koji će promijeniti iskustvo vožnje auta

Apple nastoji patentirati dodatak koji će promijeniti iskustvo vožnje auta

Radi se o patentu vjetrobrana s integriranim sposobnostima AR tehnologije, odnosno tehnologije proširene stvarnosti. Ovim patentom Apple nadograđuje klasičan heads-up zaslon, prije svega projekcijom informacija koje su sada u interakciji s elementima u okolini. Najbolji primjer za to je strelica iz navigacijskog sustava koja se vozaču projicira na samu ulicu ispred njega. Appleov sustav pritom koristi niz senzora koji prikupljaju informacije iz okoline. Automobil opremljen ovim sustavom imao bi dodatne IR kamere, ultrazvučne skenere i sličnu opremu, a sve kako bi se mogao stvoriti 3D prikaz okoline. Primjer rada ovog sustava je i da će, u slučaju kad vozač vozi prebrzo, on moći projicirati na cestu “uspornike” kojih u realnom svijetu nema. Sustav će biti u koordinaciji s podesivim ovjesom i simulirat će prelazak preko poprečne neravnine uspornika. Index

22.08.2023. (18:00)

Dotukla ih politika

Nikad bolji, a osuđeni na izumiranje: Dizelaši plešu posljednji ples

image

Svijet se nepovratno promijenio tog nesretnog rujna 2015. Skandal s lažiranjem emisija ispušnih plinova dizelskih motora uzdrmao je ne samo koncern Volkswagen, za koji je dokazano da je manipulirao testiranjima emisija, već i cjelokupnu europsku autoindustriju jer se pokazalo da ni ostali nisu posve nedužni. Nekako u isto vrijeme krenuo je uzlet električnih pogona i hibridiziranih benzinskih motora, tehnologija koje kao da su čekale svoju šansu u utrci za smanjenjem emisija CO2, a nisu bile kritične u smislu štetnih tvari u ispuhu, poput dušičnih oksida (NOx) ili čestica, tj. čađe… No, što je, tu je. Evo pregleda aktualnih dizelaša koji odbijaju izumrijeti. Šteta, nikad nisu bili bolji.

  • Fiat Multijet
  • BMW modularna serija Jedan za sve
  • Mercedes Benz OM 654
  • Mazda 3.3 e-Skyactiv D
  • Toyota GD serija
  • Stellantis/Ford 1.5 DV/DLD motor
  • Volkswagen/Audi 3.0 V6 TDI
  • Jaguar Land Rover Ingenium
  • Renault 2.0 dCi
  • Mercedes Benz OM656
  • Renault 1.5 dCi
  • Volkswagen 2.0 TDI. Autoklub
13.07.2023. (10:00)

Vozit ćemo 'Koreance'

Automobilska industrija: dobavljači gube povjerenje

Širom svijeta na cestama je 1,4 milijardi vozila, a cijela automobilska industrija trenutno ima proizvodni kapacitet od nešto manje od 90 milijuna vozila godišnje. Čak i kada bismo od sutra proizvodili samo električna vozila, što nije moguće jednostavno zbog nedostatka baterija, trebalo bi nam najmanje 15 godina da zamijenimo sva vozila koja imaju motore na unutarnje sagorijevanje. 100 najvećih svjetskih dobavljača autodijelova nakon pandemije proširilo je prodaju zahvaljujući povećanju cijena i većoj proizvodnji vozila. Međutim, veći troškovi materijala i energije smanjili su profitabilnost na prosječnih 5,6 posto, korejski i kineski dobavljači rastu izuzetno snažno, dok tržišni udio njemačkih i japanskih kompanija nastavlja opadati. Proizvođači još uvijek žive na zaostatcima, no nove narudžbe jedva da stižu, zbog slabe ekonomije. DW

03.04.2023. (14:00)

Nestašica vozila u domovini automobila

Ključno pitanje: Ostaje li Njemačka bez autoindustrije?

U Njemačkoj je 2012. proizvedeno 5,6 milijuna osobnih automobila i kombija, no 2022. proizvedeno je samo 3,6 milijuna. To što su korporacije poput VW-a, Mercedesa i BMW-a ipak ostvarile rekordnu dobit (ukupno 49,2 milijarde eura) zahvaljuje se ekspanziji inozemne proizvodnje. Predvodnici industrije proizveli su više od deset milijuna vozila izvan Njemačke 2022. godine. Visoke cijene energije, troškovi plaća i porezi jamče da će se ovaj trend vjerojatno nastaviti intenzivirati i nakon pandemije koronavirusa. Tome se pridodaje sve veća važnost električnih automobila. VW proizvodi u Španjolskoj, Mercedes u Kini i Poljskoj. Zabrinutost radničkih vijeća u industriji posebno je velika. Za električne automobile potrebno je znatno manje dijelova. Baterijske ćelije dolaze u velikom broju iz Azije, a Mercedes i BMW sve se više fokusiraju na luksuzne automobile. Revija HAK

10.07.2021. (15:00)

Samo auti na baterije

EU se želi riješiti benzinaca i dizelaša, ali to nosi i velike probleme

Benzinci i dizelaši odlaze u povijest, budućnost je na električnim vozilima i Europska unija u srijedu predlaže strategiju kojom će u sljedećem desetljeću postići ugljičnu neutralnost u borbi protiv klimatskih promjena. Budući da se automobil smatra jednim od glavnih krivaca za emisije plinova s učinkom staklenika, EU je još prošle godine zacrtala cilj da se do 2050. godine postigne ugljična neutralnost. Novi propisi stižu idući tjedan, a jedan od prijedloga je potpuno ukidanje automobilskih emisija do 2035. godine. Takav zahtjev moći će ispuniti jedino električna vozila, što na automobilsku industriju stvara veliki pritisak. Index

04.01.2016. (13:19)

Android Auto najveća promjena u auto industriji posljednjih godina

Automobilska industrija dugo vremena je odolijevala Googleu i Appleu s implementacijom njihova Android Auta, odnosno Apple Carplaya, ali popustili su i krenuli u suradnju te se na kraju može reći da je upravo Android Auto najveće dostignuće automobilske industrije u posljednjih nekoliko godina, piše ICT Business. Google je napravio mnogo više i bolje zahvaljujući boljem mapiranju i stručnosti koju ima na ovom području tehnologije.