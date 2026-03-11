Struja zove

Radi se o patentu vjetrobrana s integriranim sposobnostima AR tehnologije, odnosno tehnologije proširene stvarnosti. Ovim patentom Apple nadograđuje klasičan heads-up zaslon, prije svega projekcijom informacija koje su sada u interakciji s elementima u okolini. Najbolji primjer za to je strelica iz navigacijskog sustava koja se vozaču projicira na samu ulicu ispred njega. Appleov sustav pritom koristi niz senzora koji prikupljaju informacije iz okoline. Automobil opremljen ovim sustavom imao bi dodatne IR kamere, ultrazvučne skenere i sličnu opremu, a sve kako bi se mogao stvoriti 3D prikaz okoline. Primjer rada ovog sustava je i da će, u slučaju kad vozač vozi prebrzo, on moći projicirati na cestu “uspornike” kojih u realnom svijetu nema. Sustav će biti u koordinaciji s podesivim ovjesom i simulirat će prelazak preko poprečne neravnine uspornika. Index