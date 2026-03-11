Struja zove
Automobilska industrija usporava elektrifikaciju unatoč rastu cijena goriva
Rast cijena goriva zbog napetosti na Bliskom istoku ponovno potiče raspravu o prelasku na električna vozila, no automobilska industrija prilagođava planove sporijoj potražnji. Dok proizvođači poput Renaulta, Tesle i Volkswagena ubrzavaju elektrifikaciju i ulažu milijarde u razvoj električnih modela, drugi poput Stellantisa, Volva i Forda usporavaju tranziciju i zadržavaju hibride. Tržište električnih vozila i dalje raste, ali sporije od očekivanja zbog viših cijena, nedostatne infrastrukture za punjenje i gospodarske neizvjesnosti. Proizvođači zato nastoje pronaći ravnotežu između klimatskih ciljeva i tržišne stvarnosti. Lider