Sad mi je žao što se i ja nisam kandidirao...

Nakon Hrvatske, najveći rast cijena imale su Poljska (9.3 posto), Bugarska (9.2 posto), Litva (8.7 posto) i Portugal (7.6 posto). Ali nijedna od tih država nije imala toliko snažan kontinuirani rast zadnjih nekoliko tromjesečja kao Hrvatska, točnije dvoznamenkastu stopu rasta cijena na godišnjoj razini još od početka 2021. S druge strane, oštar pad cijena nekretnina u nekim državama EU već je počeo i u njima se raspravlja o početku nekretninske krize. Rast kod nas počeo je u 2017., iste godine kada je uvedeno subvencioniranje kupnje prve nekretnine preko APN-a, što je sigurno utjecalo na to, iako nije glavni uzrok. Nekretnine su još uvijek precijenjene, a postignute cijene su 15 i više posto manje od traženih. Cijene još uvijek rastu, ali sve slabije. To je možda prvi signal korekcije cijena koju su najavljivali nekretninski agenti. Ako i bude pada cijena, to ne bi trebalo biti značajno. No, zato se može očekivati rast cijena najma. Branimir Perković za Index.