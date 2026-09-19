Što je muskizam: Kako Elon Musk oblikuje novo društveno uređenje - Monitor.hr
Subota (18:00)

Knjiga o tipu kojeg nitko ne voli, ali u čijoj sjeni žive

Što je muskizam: Kako Elon Musk oblikuje novo društveno uređenje

Knjiga “Muskizam” Quinna Slobodiana i Bena Tarnoffa ne bavi se samim Elonom Muskom, već njime kao simbolom novog oblika društvenog uređenja. Autori muskizam dijele u dvije faze: prva se temelji na proizvodnji stvari (SpaceX, Tesla) i oslanjanju na državne ugovore radi postizanja tehnološke suverenosti, dok druga faza obuhvaća proizvodnju ideja i značenja putem društvenih mreža i umjetne inteligencije. Kroz vertikalnu integraciju i zanemarivanje regulativa, muskizam teži automatizaciji društvenih pravila i ideološkom kodiranju tehnologije, stvarajući pritom brojne unutarnje kontradikcije i vizije moguće budućnosti. Ideje


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