Knjiga o tipu kojeg nitko ne voli, ali u čijoj sjeni žive

„Kako akumulira sve više moći, više nije zainteresiran za obuzdavanje svojih najgorih impulsa“, rekao je autor Gibney za The Hollywood Reporter, prepričavajući i izjavu jednog od ljudi koji su blisko surađivali s Muskom. Prema toj osobi, Musk je „najnesretniji čovjek“ kojeg je ikada upoznao, a dio te nesreće prelijeva se na ljude oko njega. Sam film opisuje kao pokušaj da se bez uljepšavanja sagleda Muskova transformacija i način na koji je njegovu poslovnu moć postupno počela pratiti politička moć. Gibney je tako nastavio pratiti njegovu političku epizodu u Washingtonu, uključujući Muskovo sudjelovanje u DOGE-u, tijelu koje je Trumpova administracija predstavila kao instrument za rezanje državne potrošnje. Tijekom rada u Washingtonu Musk je, sugerira Gibney, imao pristup osobnim podacima desetaka milijuna Amerikanaca te ih potencijalno prikupljao… Lupiga