Knjiga o tipu kojeg nitko ne voli, ali u čijoj sjeni žive
Što je muskizam: Kako Elon Musk oblikuje novo društveno uređenje
Knjiga “Muskizam” Quinna Slobodiana i Bena Tarnoffa ne bavi se samim Elonom Muskom, već njime kao simbolom novog oblika društvenog uređenja. Autori muskizam dijele u dvije faze: prva se temelji na proizvodnji stvari (SpaceX, Tesla) i oslanjanju na državne ugovore radi postizanja tehnološke suverenosti, dok druga faza obuhvaća proizvodnju ideja i značenja putem društvenih mreža i umjetne inteligencije. Kroz vertikalnu integraciju i zanemarivanje regulativa, muskizam teži automatizaciji društvenih pravila i ideološkom kodiranju tehnologije, stvarajući pritom brojne unutarnje kontradikcije i vizije moguće budućnosti. Ideje