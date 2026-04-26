Život je skup, ali ni odlazak nije baš na akciji

Prije neki dan Udruga Glas poduzetnika i Udruga pogrebnika Hrvatske podsjetile su nas na dugogodišnji problem – rat nelojalne konkurencije u pogrebničkom poslu. Komunalne tvrtke u vlasništvu gradova i općina ne ponašaju se tržišno, nego su povlaštene u odnosu na privatne tvrtke. Nakon godina prosvjeda pogrebničkih privatnih tvrtki, prije četiri godine donesen je Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je komunalnim tvrtkama naložio da do veljače 2019. razdvoje komunalnu od pogrebničke djelatnosti uvođenjem tzv. dvojnoga knjigovodstva. Iako su pisci zakona tvrdili da je time riješen problem nelojalne konkurencije jer sada komunalne tvrtke imaju dvojno knjigovodstvo, to uopće nije bilo točno. Štoviše, rekli bismo da je dvojno knjigovodstvo smokvin list za nastavak poslovanja komunalnih tvrtki kao povlaštenih na tržištu pogrebničkih usluga. U čemu je štos? U tome da za razliku od privatnih pogrebnih društava komunalno poduzeće ne mora imati toliki prihod kojim bi pokrilo troškove i nešto zaradilo. Edis Felić za Lider.