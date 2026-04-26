Danas (23:00)

Život je skup, ali ni odlazak nije baš na akciji

Što napraviti u slučaju smrti člana obitelji: Vodič kroz zagrobnu birokraciju

Kada nastupi smrt, prvi korak je poziv liječniku (194) radi potvrde, nakon čega matični ured izdaje smrtni list. Taj dokument automatski pokreće ostavinsku raspravu, pa nema potrebe za jurnjavom na sud. Pogrebna poduzeća danas rješavaju većinu logistike: od prijevoza i lijesa do termina na groblju. Osnovni troškovi u Hrvatskoj kreću se od 1.200 do 2.500 eura, dok cvijeće i dodatne ceremonije brzo dižu cijenu. Ne zaboravite zamrznuti bankovne račune i odjaviti režije te pretplate kako se dugovi ne bi gomilali dok tugujete. Index


06.09.2023. (10:00)

Na kraju te popapaju gljive, ma priroda je prekrasna

Budućnost pogreba: Živi lijes od gljiva


 

Kako bi se razgradio jedan lijes u zemlji treba proći više od deset godina. Ta je misao potakla jednog Nizozemca da osmisli „živi lijes“ koji se razgrađuje brže i nije štetan za okoliš. Napravljen je od micelija gljiva, a pridonosi procesu razgradnje tijela u zemlji, dok u isto vrijeme uklanja otrovne tvari iz tla. U obliku je obične kutije i treba mu deset dana da naraste, a da se razgradi tek dvije godine. Za izradu ovakvog lijesa, Bob i njegov tim miješaju željenu vrstu micelija s organskim supstratom u kalupu. Micelij jede ovaj supstrat, stvarajući trodimenzionalnu strukturu koja raste kako bi ispunila oblik plijesni u kojoj se nalazi. Za to je potrebno otprilike sedam dana. Kada se položi ispod zemlje, razgradit će se unutar 45 dana. Green

01.07.2023. (01:00)

Pokopajte i mene u košari

Jedna tvrtka nudi ljesove od morske trave i lista banane, ali i eko pogrebe

Posljednjih godina postoji sve veći trend ekološki prihvatljivih praksi prilikom nečije smrti, a održivi ljesovi postaju veliki trend diljem Europe. Korisnicima nude i organizaciju pokopa u prirodi ili šumi. Kod pokopa u prirodi, načelo je da se koristi biorazgradivi lijes. Na nekim lokalitetima se kao spomenik postavlja isklesani kamen, a na nekima drvena ploča. Materijali su takvi da nikako ne ometaju život tamošnjih životinja, biljki i divljeg cvijeća. Green

17.06.2022. (00:00)

I smrt je nesiguran posao

Felić: Pogrebnici su jedini ujedinili ljevicu i desnicu

Prije neki dan Udruga Glas poduzetnika i Udruga pogrebnika Hrvatske podsjetile su nas na dugogodišnji problem – rat nelojalne konkurencije u pogrebničkom poslu. Komunalne tvrtke u vlasništvu gradova i općina ne ponašaju se tržišno, nego su povlaštene u odnosu na privatne tvrtke. Nakon godina prosvjeda pogrebničkih privatnih tvrtki, prije četiri godine donesen je Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je komunalnim tvrtkama naložio da do veljače 2019. razdvoje komunalnu od pogrebničke djelatnosti uvođenjem tzv. dvojnoga knjigovodstva. Iako su pisci zakona tvrdili da je time riješen problem nelojalne konkurencije jer sada komunalne tvrtke imaju dvojno knjigovodstvo, to uopće nije bilo točno. Štoviše, rekli bismo da je dvojno knjigovodstvo smokvin list za nastavak poslovanja komunalnih tvrtki kao povlaštenih na tržištu pogrebničkih usluga. U čemu je štos? U tome da za razliku od privatnih pogrebnih društava komunalno poduzeće ne mora imati toliki prihod kojim bi pokrilo troškove i nešto zaradilo. Edis Felić za Lider.

23.05.2019. (20:30)

Mama, iz dede rastu super krastavci

SAD: Washington legalizirao kompostiranje ljudi

Guverner Washingtona u utorak je potpisao zakon kojim se legaliziraju “organska redukcija” i “tekuća kremacija”, proces razgradnje pokojnika u vodi i lužini koji se tehnički naziva i alkalna hidroliza, kao alternativa pokopu ili kremiranju. Razlozi su ekološki – po tijelu će se uštedjeti otprilike tona emisije ugljika, a omogućit će se proizvodnja površinskog sloja tla pogodnog za vrtlarstvo. Kompost dobiven od pokojnika obitelj će moći preuzeti i iskoristiti za sadnju bilja. Proces košta 5.500 dolara, dok standardni pokop dođe 7.000. Jutarnji / Seattle Times

21.01.2019. (00:30)

Internetski prijenos pogreba

26.07.2017. (09:07)

E, pa, baš čudno: Rodbina pokojnih u Gani unajmljuje nosače lijesa koji usput i plešu, i to vrlo šašavo [video_icon]

13.05.2017. (00:08)

U Supetru će pogrebne povorke prolaziti kroz turistički resort

29.10.2016. (19:22)

Skuplji život, jeftinija smrt

Pogrebnici: Humano je da se mrtvace ne oporezuje

“Godinama upozoravamo na nerazmjer u izdvajanju građana tijekom radnog vijeka i visokih troškova pogreba. Naime, ljudi nakon umirovljenja mogu poživjeti samo jedan dan, najčešće nekoliko godina, ali svi će do penzije izdvojiti ogromna sredstva u državne fondove, koje nikad neće uspjeti iskoristiti. Neka humana logika bi govorila da građane barem kod pogreba ne bi trebalo toliko oporezivati”, komentira predsjednik Udruge pogrebnika Hrvatske Damir Sapanjoš najavljeno sniženje pogrebnih troškova, objasnivši kako će prema novim stopama PDV za pogrebnu opremu pasti na 12 posto, dok usluge i prijevoz ostaju na dosadašnjih 25 posto. Slobodna

06.03.2015. (15:23)

Zaboravite lijesove – organska pokopna kapsula pretvorit će vaše voljene u drveće