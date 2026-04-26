Život je skup, ali ni odlazak nije baš na akciji
Što napraviti u slučaju smrti člana obitelji: Vodič kroz zagrobnu birokraciju
Kada nastupi smrt, prvi korak je poziv liječniku (194) radi potvrde, nakon čega matični ured izdaje smrtni list. Taj dokument automatski pokreće ostavinsku raspravu, pa nema potrebe za jurnjavom na sud. Pogrebna poduzeća danas rješavaju većinu logistike: od prijevoza i lijesa do termina na groblju. Osnovni troškovi u Hrvatskoj kreću se od 1.200 do 2.500 eura, dok cvijeće i dodatne ceremonije brzo dižu cijenu. Ne zaboravite zamrznuti bankovne račune i odjaviti režije te pretplate kako se dugovi ne bi gomilali dok tugujete. Index