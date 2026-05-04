Tko radi na crno, piše mu se crno
Strože kazne i “crne liste” za poslodavce: Stižu izmjene Zakona o neprijavljenom radu
Izmjenama Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada uvodi se kazna od 8000 eura po radniku za poslodavce koji treći put u tri godine ponove prekršaj. Novosti uključuju obvezu prijave radnika na puno radno vrijeme ako su drugdje prijavljeni na polovicu, skraćivanje objave na “crnoj listi” na godinu dana uz strože sankcije te ukidanje “bijelih lista”. Ministar Ružić ističe kako je cilj zaštita radnika i suzbijanje nelojalne konkurencije uoči turističke sezone, u kojoj se očekuje 65.000 sezonaca. Do sada je izrečeno 5,4 milijuna eura kazni, a sustav JEER širi se i na građevinu. Nacional