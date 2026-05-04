Tko radi na crno, piše mu se crno

Strože kazne i “crne liste” za poslodavce: Stižu izmjene Zakona o neprijavljenom radu

Izmjenama Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada uvodi se kazna od 8000 eura po radniku za poslodavce koji treći put u tri godine ponove prekršaj. Novosti uključuju obvezu prijave radnika na puno radno vrijeme ako su drugdje prijavljeni na polovicu, skraćivanje objave na “crnoj listi” na godinu dana uz strože sankcije te ukidanje “bijelih lista”. Ministar Ružić ističe kako je cilj zaštita radnika i suzbijanje nelojalne konkurencije uoči turističke sezone, u kojoj se očekuje 65.000 sezonaca. Do sada je izrečeno 5,4 milijuna eura kazni, a sustav JEER širi se i na građevinu. Nacional


11.02.2025. (14:00)

Lista srama

Od ove godine javna objava poslodavaca koji krše radnička prava

Na mrežnim stranicama Ministarstva rada objavljivat će se podaci o poslodavcima kod kojih je inspekcija rada u provedenom nadzoru utvrdila kršenje nekih odredaba Zakona o radu, Zakona o strancima, propisa o matičnoj evidenciji osiguranika i propisa o minimalnoj plaći. Ministarstvo rada vodit će dvije evidencije: evidenciju o poslodavcima prekršiteljima i posebnu evidenciju o poslodavcima kod kojih je proveden inspekcijski nadzor, ali nisu utvrđene nepravilnosti (na tu će listu ići oni poslodavci koji daju svoju suglasnost). Posebno će se gledati jesu li radnici uredno prijavljeni na zdravstveno i mirovinsko, kasne li u isplati plaća i radi li kod njih netko tko nema valjanu dozvolu za boravak i rad u Hrvatskoj. Propisan je i način na koji se mogu skinuti s liste. Lider

07.02.2025. (14:00)

Stranci dobrodošli, ali uz pravila igre

Izmjene Zakona o strancima donose sigurniji rad i dulje dozvole

Izmjene Zakona o strancima poboljšat će zaštitu stranih radnika u Hrvatskoj, njihovu integraciju i uvjete rada, izjavio je državni tajnik Ivan Vidiš. Radne dozvole produžit će se na tri godine, regulirat će se smještaj, a nesavjesni poslodavci završit će na “crnoj listi”. Sindikati pozdravljaju prijedloge, dok poslodavci dijele mišljenje – dulje dozvole su plus, ali novi financijski tereti nisu. Uz dodatne inicijative poput učenja hrvatskog jezika i bilateralnih sporazuma, cilj je stabilizirati tržište rada i spriječiti da radnici i poslodavci lutaju u birokratskoj magli. HRT