Tko radi na crno, piše mu se crno

Na mrežnim stranicama Ministarstva rada objavljivat će se podaci o poslodavcima kod kojih je inspekcija rada u provedenom nadzoru utvrdila kršenje nekih odredaba Zakona o radu, Zakona o strancima, propisa o matičnoj evidenciji osiguranika i propisa o minimalnoj plaći. Ministarstvo rada vodit će dvije evidencije: evidenciju o poslodavcima prekršiteljima i posebnu evidenciju o poslodavcima kod kojih je proveden inspekcijski nadzor, ali nisu utvrđene nepravilnosti (na tu će listu ići oni poslodavci koji daju svoju suglasnost). Posebno će se gledati jesu li radnici uredno prijavljeni na zdravstveno i mirovinsko, kasne li u isplati plaća i radi li kod njih netko tko nema valjanu dozvolu za boravak i rad u Hrvatskoj. Propisan je i način na koji se mogu skinuti s liste. Lider