Gledali smo Terminator i znamo kaj se bu dogodilo

Novi rad voditelja Autonomous Insect Robotics Laba pri Sveučilištu Washington pokazuje da je moguće sastaviti potreban senzorski hardver koji će letećim robotićima, ne puno većima od zrnca riže, omogućiti stabilan, autonomni let. Da bi leteći robotić bio autonoman, on mora moći održati vlastitu stabilnost koristeći senzore pomoću kojih će znati gdje se nalazi i održati željeni smjer kretanja. To je posebno teško izvesti kod malih letećih robota, podložnih zračnim strujama i turbulencijama. No, biti malen ima i neke prednosti: što je letjelica manja to otpor zraka postaje dominantniji, a ugrađeni žiroskop postaje nevažan. To znači da vam treba samo akcelerometar, povezan s optičkom kamerom i mikrokontrolerom. Bug