Nema više produžetaka

Studija: Novi stadion na Poljudu jedina realna opcija za Hajduk i Split

Studija izvodljivosti pokazala je da je gradnja novog stadiona na Poljudu, uz rekonstrukciju Brodarice u manji atletski stadion, jedina financijski i urbanistički održiva opcija za Split. Novi stadion imao bi oko 35.000 mjesta, a projekt bi koštao oko 316 milijuna eura. Tijekom gradnje Hajduk bi igrao na obnovljenoj Brodarici s oko 11.000 mjesta. Opcija trajne sanacije postojećeg Poljuda procjenjuje se na više od 120 milijuna eura, ali stručnjaci upozoravaju na ozbiljan zamor konstrukcije. O budućnosti Poljuda građani bi se uskoro mogli izjasniti na savjetodavnom referendumu. U najboljem slučaju Hajduk bi zaigrao natrag na Poljudu do 2032. godine tportal


Hajduk statistički rekorder po broju penala i igrača više u Ligi 10

Analiza podataka od 2013. godine pokazuje da je Hajduk predvodnik u kategorijama koje najviše zabavljaju navijače. Splićani su u tom periodu iznudili 101 penal, dok Rijeka (88) i Dinamo (85) zaostaju. Hajduk je čak sedam sezona završio kao momčad s najviše dosuđenih kaznenih udaraca. Slična je situacija i s brojčanom prednosti; Hajdukovi protivnici pocrvenjeli su u 77 utakmica, dok su Rijeka (51) i Dinamo (42) znatno rjeđe imali igrača više. Iako statistika ne govori o opravdanosti odluka, brojke jasno svrstavaju Bijele na vrh ovih HNL tablica. Nacional… Hajduk je zadnji put osvojio naslov prvaka daleke 2005. godine (ne računajući kupove), tada je YouTube bio star tri mjeseca, Facebook je bio dostupan samo američkim studentima, a nije postojao ni iPhone…

Splitski klub traži inspiraciju u Bratislavi za novi stadion

Stadion Poljud, star 46 godina, razmatra se za obnovu ili izgradnju novog stadiona. Tri scenarija uključuju osnovnu sanaciju uz izgradnju novog na Brodarici, značajnu rekonstrukciju postojećeg ili potpuno novi stadion na Poljudu prema UEFA standardima. Hajduk preferira moderni nogometni stadion bez atletske staze, s funkcionalnim tribinama i odličnom akustikom za navijače. Predstavnici Hajduka doputovali su u četvrtak u Bratislavu kako bi obišli stadion Tehelno polje s idejom potencijalnog otkupa projekta za izgradnju novog splitskog stadiona, piše Šport24.sk. Impresionirani su stadionom u Bratislavi zbog izvrsne funkcionalnosti, optimalnog prostora, VIP zona i mogućnosti za različita događanja, što ga čini jednim od najatraktivnijih koje su vidjeli. Novi splitski stadion ne bi bio potpuna kopija, no zadržao bi osnovnu filozofiju. Index

SuperSport HNL: Rijeka po drugi put postala prvak Hrvatske

Došao je i dan odluke u SuperSport HNL-u. Rijeka, Dinamo i Hajduk ulaze u zadnje kolo s izgledima za titulu. Rijeka je rano povela protiv Slavena u 12. minuti i povećala vodstvo u drugom poluvremenu na 2:0. Dinamo je zabio gol Varaždinu u 39. minuti. Hajduk je dobio Šibenik 0:1, golom u 71 minuti.  Livaja je dobio crveni karton nakon udaranja Žute. Osijek i Istra remizirali (Index). Na tportalu možete pogledati sve golove (tportal). Pogledajte komentare na Forumu… Pred utakmicu privedeni navijači Rijeke koji su radili nerede pred hotelom gdje su bili smješteni igrači Slaven Belupa, među njima i maloljetnici (Sport Klub), navijači Osijeka i Istre se potukli na odmorištu autoceste A3 (Index)

  • Pehar je stigao helikopterom u Rijeku. Slijedi dodjela na Rujevici (Index)
  • Klubovi fino zaradili od TV prava: prvak 1,23 milijuna eura, Dinamu 1,14 milijuna, Hajduku 1,05… (Index)
Današnji rasplet SuperSport HNL-a: tri kluba, jedan pehar, 90 minuta ludila

U 17 sati počinje veliko finale SuperSport HNL-a — Rijeka, Dinamo i Hajduk još su u igri za naslov prvaka. Rijeka drži sve u svojim rukama, dovoljna joj je pobjeda, Dinamo vreba iz prikrajka i čeka na kiks Rijeke, a Hajduk se nada čudu. HNS je pripremio helikopter za dostavu pehara na stadion budućeg prvaka. Sve utakmice možete pratiti uživo na MAXSport kanalima (1–5), a susret Šibenik – Hajduk i na HTV2. Prijenos kreće od 15:30 s posebnom emisijom, a nakon utakmica slijedi Studio HNL i analiza viđenog. Index

HNL: Prvi put nakon 1996. godine tri kluba mogu osvojiti titulu u zadnjem kolu

Što se tiče kalkulacija, najjednostavnija je ona da će Rijeka biti prvak ako pobijedi bez obzira na rezultate drugih utakmica, a ako ne pobijedi, otvara se niz drugih mogućnosti. Stranica Football Meets Data objavila je rezultate simulacija zadnjeg kola, a prema izračunima najviše šanse za titulu ima upravo Rijeka. Momčad s Rujevice uvjerljiv je favorit i ima 67 posto šanse za naslov, Dinamu se daje 27 posto, a Hajduku šest posto. Slično je i za četvrto mjesto, koje vodi u Europu. Trenutno najviše šansi za to ima NK Varaždin. Index… sve kalkulacije ovdje

Rendulić, jedan od najdugovječnijih igrača HNL-a, sada trener – o ligi, travnjacima, stadionu, pitanju prvaka…

Tportal donosi zanimljiv intervju s iskusnim nogometašem, a danas trenerom Krunoslavom Rendulićem. Kratak, jednostavan, narodski razumljiv i bez floskula: Većina lige igra na kriminalnim terenima – Hibride si mogu priuštiti Manchester United, City, Paris Saint-Germain… Koliko košta održavanje toga? Što će Šibeniku hibrid? Od prvog dana ne valja. Napraviš dobru drenažu, staviš prirodnu travu i ne izmišljaj. Ta trava ti može stajati koliko hoćeš. O nogometu danas: Sad se igra, čini mi se, brže, ali prije je bio više igrača s kvalitetom, koji su svi igrali jugoligu. Na koncu, svjetska bronca 1998. godine – pola ekipe došlo je iz HNL-a… Tad se i drugačije gledalo na nogomet: Danas ničega nisi željan. Klikni i gledaš što hoćeš, gledaš pingvine na Grenlandu kako igraju utakmicu. Sjećam se prijenosa na radiju, ‘Sport i glazba’ nedjeljom. Danas svaki dan imaš koju hoćeš utakmicu. Imao si malo događaja pa si ih jedva čekao, danas ne čekaš ništa… Hajduk je prije imao bazen s domaćim igračima i osvajao je naslove, a Dinamu nisu problem treneri.

Ivković: Otkako je ovog sustava, teško se sjetiti sezone kada smo se nagledali lošijeg nogometa

Već sama činjenica da po utakmici pada tek nešto više od 2,4 gola puno toga govori. Treba uzeti u obzir da nije do konverzije – na većini utakmica naše lige jednostavno se stvara premalo prilika. Iako sam broj golova ne mora nužno značiti i veću kvalitetu nogometa, obično je tome ipak tako, pogotovo što se ekipa iz vrha tiče. Gattuso zapravo ima nevjerojatno puno sreće što je Dinamo upao u neki svoj vlastiti pakao pa će se liga ove sezone vrlo vjerojatno osvojiti s rekordno malim brojem bodova. Ako Hajduk i osvoji titulu, europska će mu pretkola vrlo brzo pokazati s kojom je razinom igre to napravljeno.

Rijeka je u ovom trenutku vjerojatno najčudnija momčad Europe, koja je nanijela četiri teška poraza redom Dinamu, Osijeku te dvaput Hajduku, a u isto vrijeme je protiv Varaždina, Istre, Gorice, Šibenika i Slavena osvojila dva boda te postigla dva pogotka. Dojam je da u Dinamu trenutačno nema jasnog smjera upravljanja, pa je logično da niti stvari na terenu ne idu lako. U uredima na Maksimirskoj kao da je kontinuirano u tijeku Igra prijestolja, jer ne postoji drugo objašnjenje zašto bi klub s potpuno dominantnim proračunom osvajao tek 1.65 bodova po susretu. A to je nedopustivo loše… Ivan Ivković za Index

Hajduk i (ne)poželjna demokracija: Narodni klub pod reflektorom

Svaki put kada splitski Hajduk prolazi kroz upravljačke ili sportske krize, pokreće se javna debata o njegovom modelu upravljanja kao “narodnog kluba”, gdje većinu članova Nadzornog odbora biraju navijači. Mediji se tada intenzivno pitaju je li takav model održiv, iako Hajduk ima više od 120 tisuća članova, te se svrstava među 15 klubova s najviše učlanjenih navijača u svijetu.

Sociolog Krešimir Krolo i novinar Juraj Vrdoljak ističu da se Hajduk suočava s pretjeranom kritikom zbog svog demokratskog modela upravljanja, dok su drugi hrvatski klubovi, poput Dinama, Rijeke i Osijeka, također u problemima, ali nisu podjednako napadani. Kritika prema modelu dolazi uglavnom zbog političko-poduzetničkih interesa i straha od toga da uspjeh narodnog upravljanja može potaknuti širu demokratizaciju, ne samo u nogometu već i u društvu. DW

Gennaro Gattuso je novi trener Hajduka

S Bijelima je potpisao ugovor do ljeta 2026. godine, a u Split stiže sljedećeg tjedna, na početku priprema prve momčadi, kada ćemo ga i službeno predstaviti na Poljudu. U igračkoj karijeri osvojio je gotovo sve što se moglo osvojiti. Prvak svijeta s Italijom 2006. godine, osvajač Lige prvaka s Milanom 2003. i 2007. godine, dvostruki osvajač Serie A, UEFA superkupa te talijanskog superkupa, a jednom je osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo. Kao trener posljednji angažman imao je vodeći francuskog velikana Olympique Marseille s čije klupe je otišao u veljači ove godine. U Španjolskoj je prethodno vodio Valenciju, a prije toga Fiorentinu, Napoli i Milan – naveli su iz Hajduka u priopćenju. Nacional

HNS zatvorio Poljud do kraja sezone, čeka se konačna odluka Disciplinske komisije

Nakon utakmice polufinala Hrvatskog nogometnog kupa, gdje je Dinamo pobijedio Hajduk 0:1 te izbacio ih iz utrke za naslov koji su osvajali zadnje dvije godine, Torcida je provalila na teren i krenula prema Boysima, u čemu ju je spriječila policija, a zatim su se najvatreniji navijači Hajduka sukobili s policijom izvan stadiona. Fotografije nakon divljanja poslije poraza pokazuju štetu koju je pretrpio splitski stadion. Navijači su trgali stolce i bacali ih na stazu uz teren, bijesni zbog poraza i nakon susreta s policijom.

Nekoliko policajaca je završilo u bolnici, jedan je i operiran. Povjerenstvo za natjecanje u Prvoj HNL donijelo je odluku o suspenziji Gradskog stadiona Poljud za odigravanje svih utakmica seniorske momčadi HNK Hajduk do konačne odluke Disciplinske komisije. Index Oglasilo se i vodstvo kluba, predsjednik Jakobušić je rekao kako ga je sram (Index), a predsjednik Milanović iskoristio je situaciju da kritizira Plenkovića, MUP i Božinovića, ustvrdivši kako su se neredi mogli spriječiti (Slobodna). Oglasila se i Torcida, s citatom iz Velog mista: Kako smo igrali, zaslužili smo (Sport klub, Sportske novosti)