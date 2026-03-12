Nema više produžetaka
Studija: Novi stadion na Poljudu jedina realna opcija za Hajduk i Split
Studija izvodljivosti pokazala je da je gradnja novog stadiona na Poljudu, uz rekonstrukciju Brodarice u manji atletski stadion, jedina financijski i urbanistički održiva opcija za Split. Novi stadion imao bi oko 35.000 mjesta, a projekt bi koštao oko 316 milijuna eura. Tijekom gradnje Hajduk bi igrao na obnovljenoj Brodarici s oko 11.000 mjesta. Opcija trajne sanacije postojećeg Poljuda procjenjuje se na više od 120 milijuna eura, ali stručnjaci upozoravaju na ozbiljan zamor konstrukcije. O budućnosti Poljuda građani bi se uskoro mogli izjasniti na savjetodavnom referendumu. U najboljem slučaju Hajduk bi zaigrao natrag na Poljudu do 2032. godine tportal