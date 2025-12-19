Ode školjka
Splitski klub traži inspiraciju u Bratislavi za novi stadion
Stadion Poljud, star 46 godina, razmatra se za obnovu ili izgradnju novog stadiona. Tri scenarija uključuju osnovnu sanaciju uz izgradnju novog na Brodarici, značajnu rekonstrukciju postojećeg ili potpuno novi stadion na Poljudu prema UEFA standardima. Hajduk preferira moderni nogometni stadion bez atletske staze, s funkcionalnim tribinama i odličnom akustikom za navijače. Predstavnici Hajduka doputovali su u četvrtak u Bratislavu kako bi obišli stadion Tehelno polje s idejom potencijalnog otkupa projekta za izgradnju novog splitskog stadiona, piše Šport24.sk. Impresionirani su stadionom u Bratislavi zbog izvrsne funkcionalnosti, optimalnog prostora, VIP zona i mogućnosti za različita događanja, što ga čini jednim od najatraktivnijih koje su vidjeli. Novi splitski stadion ne bi bio potpuna kopija, no zadržao bi osnovnu filozofiju. Index