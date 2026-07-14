Naš Hormuz

Sueski kanal: Ključna i iznimno osjetljiva točka svjetske trgovine - Monitor.hr
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Sueski kanal: Ključna i iznimno osjetljiva točka svjetske trgovine

Sueski kanal jedna je od najvažnijih pomorskih ruta kroz koju prolazi 15 % svjetske trgovine i 30 % kontejnerskog prometa. Havarija broda Ever Given 2021. godine pokazala je koliko je globalni lanac opskrbe ranjiv na zastoje. Kroz povijest, od otvaranja 1869. preko nacionalizacije 1956. do danas, kanal je bio uzrok ratova i kriza. On je ujedno treći najveći izvor deviza za Egipat, čiji su prihodi zbog geopolitičkih napetosti nedavno pali za 45 %. Unatoč krizama, kanal i dalje nema pravu alternativu u pomorskoj trgovini. DW


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17.05.2025. (13:00)

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Sueski kanal nudi popuste da privuče brodove, ali povratak prometa na prijašnje razine ide sporo

Prihodi Sueskog kanala pali su s rekordnih 10,3 milijarde dolara u 2023. na samo 4 milijarde u 2024. Uprava pokušava vratiti brodove marketingom i popustima od 15 % na tranzit za veće brodove. Sigurnosna situacija u Crvenom moru se popravlja, no mnogi prijevoznici, uključujući Maersk, još ne planiraju povratak. U ožujku je kanalom prošlo 166 brodova, što je daleko od nekadašnjih razina. Popust vrijedi od 15. svibnja i traje 90 dana. Revija HAK

24.12.2023. (15:00)

Ne opet

Galić: Ako se masovni napadi na brodove u Crvenom moru nastave, posljedice će osjetiti i Europa

Takvi napadi dovest će do potpunog prekida protoka brodova kroz Bab el-Mandeb i istočni dio Crvenog mora. Najnovije tvrdnje Bijele kuće da je Iran izravno uključen u planiranje i izvođenje napada Huta na trgovačke brodove znatno povećavaju opasnost da će se kriza proširiti i na Perzijski zaljev. Najmanje jedan iranski špijunski brod u realnom vremenu dojavljuje Hutima pozicije potencijalnih ciljeva. S obzirom na to da Huti nemaju radare kojim bi nadzirali Crveno more, to je jedini način da usmjeravaju projektile i dronove kamikaze prema brodovima. Do 21. prosinca potvrđeno je najmanje 12 napada, a mnoge su spriječili američki i francuski ratni brodovi. Odgovor Zapada na prijetnje Ansar Allaha formiranje je koalicije te uspostava pomorske operacije Prosperity Guardian. Iako najveća gospodarska sila Europe, čija ekonomija jako ovisi o nesmetanom protoku pomorskih putova, Njemačka se za sada nije uključila u koaliciju. Mario Galić za Index

30.03.2021. (16:30)

Fala, inače bi nam pala pomrčina

Kako je pun Mjesec pomogao u izvlačenju broda u Sueskom kanalu

Bila je potrebna malena pomoć Mjeseca da se 400 metara dugački kontejnerski brod odglavi u Sueskom kanalu, piše Space.com. Tjedan dana Ever Given je bio zaglavljen, gurale su ga i vukle teglenice, da bi se u noći s nedjelje na ponedjeljak pod utjecajem punog Mjeseca plima digla za 46 centimetara više nego što je uobičajeno, što je onda, jasno, podiglo i brod te ga odglavilo iz egipatskog pijeska.

30.03.2021. (12:30)

Ekonomski model "Babin zub"

Jak vjetar u Egiptu koštao svjetsku ekonomiju deset milijardi dolara, možda treba preispitati globalnu trgovinu

Svaki tjedan obustave plovidbe Sueskim kanalom košta između šest i deset milijardi dolara. U ciljnim lukama također postoje problemi. Tamo je dnevna rutina isplanirana u sekundu, a uskoro će zakašnjeli brodovi stizati ubrzanim tempom. Čarobna sintagma logistike je „just in time” (točno na vrijeme). Tako i proizvođači automobila dobijaju dijelove baš onda kad im trebaju. To štedi novac i vrijeme koje bi se trošilo na uskladištavanje. Tako otprilike funkcionira i svjetska ekonomija. Već pandemija je da do znanja koliko je ta konstrukcija klimava. Nakon blokade Sueskog kanala sljedeći poremećaj svjetske trgovine samo je pitanje trenutka – komentira Deutsche Welle.

28.03.2021. (12:30)

Pa jel nemaju rikverc?!?

200 brodova u gužvi u Sueskom kanalu

“Smiješno veliki” kontejnerski brod Ever Given  – otprilike veličine Empire State Buildinga – koji se zaglavio u Sueskom kanalu, izazvao je prometni zastoj u kojem stoji 97 plovila u gornjem dijelu Kanala, 23 plovila u središnjem i 108 plovila u donjem dijelu Sueskog kanala. Kolona brodova proteže se kroz Crveno more, pored Adenskog zaljeva, sve to granice Yemena i Omana. Brodovi koji pristižu su počeli mijenjati rute, oko Afrike (CNBC). Pokušaji oslobađanja velikog broda još traju (NPR).

25.03.2021. (21:30)

Pa da, rekao Egipćanin na ulazu "samo ravno!"

Hrvatski kapetan: Prolazak Sueskim kanalom je jednostavan pothvat

‘Osobno ne vjerujem u teoriju da je uzrok havarije nevrijeme: mogao se eventualno pojaviti zanos vjetra kada je problem već nastao. Pretpostavljam da je došlodo zatajenja rada pomoćnih motora koji proizvode struju, pa su izgubljeni pogon i kormilarenjekaže hrvatski kapetan Branko Škorić, koji je prošao kroz Suez stotinjak puta, o brodu koji se zaglavio u kanalu. Za izvlačenje – Ne vjerujem da taj posao mogu obaviti tegljači, eventualno se može izjaružati dno oko njega ili podignuti dio kontejnera, pa smanjiti opterećenje. Opisuje da je To prolazak kroz Suez jednostavniji pothvat u odnosu na prolazak Panamskim kanalom ili Wellandom u Kanadi, na Velikim jezerima. Ako bismo se šalili, mogli bismo reći da se kroz Suez gotovo pa može zatvoriti oči i dati gas. Danas je osam divovskih tegljača vuklo i guralo zaglavljeni brod, bez uspjeha.

06.03.2016. (11:57)

Duže, ali jeftinije

Zašto brodovi zaobilaze Suez i idu skroz okolo Afrike?

Streloviti pad cijena nafte na međunarodnim tržištima ima mnoge posljedice – od kojih je jedna činjenica da je jeftinije za brodove oploviti oko Afrike negoli proći kroz Sueski kanal. Brodske tvrtke vlastima sueskog kanala, koji su dio egipatske državne uprave godišnje uplate nekoliko milijardi dolara za pravo prolaza. Čak 100 brodova je od listopada do pa kraja prošle godine plovilo oko Rta dobre nade umjesto da je prošlo kroz Sueski kanal, piše BBC.

06.08.2015. (19:57)

Zaplovio prvi brod

Otvoren novi Sueski kanal, u Egiptu proglašen praznik

Egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi potpisao je u četvrtak naredbu kojom se omogućuje prolaz brodova kroz Sueski kanal 2, novi pravac jednog od najprometnijih plovnih puteva na svijetu koji bi trebao napraviti zaokret u gospodarskom razvoju, a odmah potom prvi je brod zaplovio kroz novi Suez. Osam milijardi dolara vrijedan projekt završen je po al-Sisijevoj naredbi za jednu umjesto tri godine. Prihodi od prometa novim kanalom trebaju s 4,7 milijardi eura, koliko se očekuje u 2015., porasti na 11,7 milijardi u 2023. Današnji je dan u Egiptu proglašen praznikom. Jutarnji, Business Insider