Naš Hormuz

‘Osobno ne vjerujem u teoriju da je uzrok havarije nevrijeme: mogao se eventualno pojaviti zanos vjetra kada je problem već nastao. Pretpostavljam da je došlodo zatajenja rada pomoćnih motora koji proizvode struju, pa su izgubljeni pogon i kormilarenje – kaže hrvatski kapetan Branko Škorić, koji je prošao kroz Suez stotinjak puta, o brodu koji se zaglavio u kanalu. Za izvlačenje – Ne vjerujem da taj posao mogu obaviti tegljači, eventualno se može izjaružati dno oko njega ili podignuti dio kontejnera, pa smanjiti opterećenje. Opisuje da je To prolazak kroz Suez jednostavniji pothvat u odnosu na prolazak Panamskim kanalom ili Wellandom u Kanadi, na Velikim jezerima. Ako bismo se šalili, mogli bismo reći da se kroz Suez gotovo pa može zatvoriti oči i dati gas. Danas je osam divovskih tegljača vuklo i guralo zaglavljeni brod, bez uspjeha.