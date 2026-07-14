Naš Hormuz

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Sueski kanal: Ključna i iznimno osjetljiva točka svjetske trgovine
Sueski kanal jedna je od najvažnijih pomorskih ruta kroz koju prolazi 15 % svjetske trgovine i 30 % kontejnerskog prometa. Havarija broda Ever Given 2021. godine pokazala je koliko je globalni lanac opskrbe ranjiv na zastoje. Kroz povijest, od otvaranja 1869. preko nacionalizacije 1956. do danas, kanal je bio uzrok ratova i kriza. On je ujedno treći najveći izvor deviza za Egipat, čiji su prihodi zbog geopolitičkih napetosti nedavno pali za 45 %. Unatoč krizama, kanal i dalje nema pravu alternativu u pomorskoj trgovini. DW