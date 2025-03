Počivali u miru

Karijera Eugenea Allena Hackmana sa više od stotinu filmskih uloga, ovjenčana dvama Oscarima i još trima nominacijama za istu nagradu, može se bez mnogo razmišljanja proglasiti jednom od najvećih u Hollywoodu u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Atipičnog izgleda za filmsku zvijezdu, glumio je često grube, ali slojevite likove i pripadnicima više generacija bio jednom od omiljenih pojava na velikome platnu.

Obilježio je zlatno novoholivudsko doba filma, kao i dekade koje su uslijedile, te je postao simbolom glumačke klase kakva se rijetko rađa. Jedna od kasnijih uloga bila mu je u trileru Davida Mammeta “The Heist” u kojemu je Delroy Lindo lika kojeg je Hackman glumio ovako opisao: ”my motherfucker’s so cool, when he goes to sleep, sheep count him.” Koliko je još glumaca ostalo danas koje bi se moglo opisati tim riječima, a da to ne zvuči pretjerano? Gene je takav doista i bio. Ravno do dna