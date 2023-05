Hrvatska ni do danas nije donijela Zakon o podrijetlu imovine

Građani smatraju kako bi država morala donijeti neki novi zakon o ispitivanju podrijetla imovine. Treba znati da je on postojao u doba SFRJ te da ga je Hrvatski sabor ukinuo između dva kruga izbora u svibnju 1990. godine. Taj Zakon, koji je imao svega tri članka, nosio je naziv “Zakon o prestanku važenja Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanja nezakonito stečene imovine”. U 1. članku stajalo je da se stari zakon ukida, u 2. da se obustavljaju svi postupci koji su u tijeku i vode se, a u 3. da će se donijeti novi zakon. I dok su prva dva članka ispunjena, ovaj treći nije ispunjen ni 33 godine poslije. „Rat je nekome rat, a nekome brat. Tako je bilo nekada i tako je i sada. Mnogi su ovaj naš Domovinski rat i godine poslije njega iskoristili za vlastito bogaćenje. Najgore je što država ništa nije poduzimala u tim slučajevima i što niti do danas nije napravila ništa. Sve to što su ti neki radili i stekli je na neki način legalizirano i ozakonjeno“, kaže Vukovarac Ivan Matić. Aljazeera