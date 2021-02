Pustinja dole, pustinja gore

Na slici je “najveći vulkan Sunčeva sustava, Olympus Mons, obasjan ranojutarnjom sunčevom svjetlošću”, stoji u priopćenju te se dodaje da je slika snimljena u srijedu s visine od 24.700 kilometara iznad površine Marsa, dan nakon što je sonda uspjela ući u orbitu ovog planeta. Letjelica će oko Crvenog planeta kružiti najmanje jednu marsovsku godinu, odnosno 687 dana, koristeći pritom tri specifična instrumenta kojima će pratiti atmosferu Marsa. UAE je ranije objelodanio vrlo ambiciozan svemirski program koji uključuje izgradnju ljudskog naselja na Marsu do 2117.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ

The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021