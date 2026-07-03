Draga kćeri, ali i ostala djeco
Svemirski lutalica Vonnegut: Lekcije o propalim planovima i spašavanju duše
Kroz pisma kćeri Nanette, američki književnik Kurt Vonnegut nudi dirljiv i autoironičan pogled na roditeljstvo nakon razvoda. Umjesto ispraznih prodika, kćeri priznaje da su odrasli samo “ćudljiva djeca”, a stabilnost iluzija. Kada se planovi izjalove, to nije izgubljeno vrijeme, već avantura. Savjetuje joj da uči jezike, svira instrument i čita Čehova kako bi joj “dušarasla”, umjesto da juri ocjene. Njegova najvažnija mudrost? Život u moćnoj državi kvari ljude – radije biraj lijepu zemlju, prihvati neplanirani kaos i, naravno, nikada ne nosi alkohol u spavaću sobu. The Marginalian