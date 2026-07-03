Svemirski lutalica Vonnegut: Lekcije o propalim planovima i spašavanju duše - Monitor.hr
Danas (22:00)

Draga kćeri, ali i ostala djeco

Svemirski lutalica Vonnegut: Lekcije o propalim planovima i spašavanju duše

Kroz pisma kćeri Nanette, američki književnik Kurt Vonnegut nudi dirljiv i autoironičan pogled na roditeljstvo nakon razvoda. Umjesto ispraznih prodika, kćeri priznaje da su odrasli samo “ćudljiva djeca”, a stabilnost iluzija. Kada se planovi izjalove, to nije izgubljeno vrijeme, već avantura. Savjetuje joj da uči jezike, svira instrument i čita Čehova kako bi joj “dušarasla”, umjesto da juri ocjene. Njegova najvažnija mudrost? Život u moćnoj državi kvari ljude – radije biraj lijepu zemlju, prihvati neplanirani kaos i, naravno, nikada ne nosi alkohol u spavaću sobu. The Marginalian


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07.06. (09:00)

Pričaj mi u grafovima

Priče imaju oblik: Kurt Vonnegut i grafički prikaz literature

Kurt Vonnegut, poznati američki književnik, novinar i satiričar je smatrao da je njegov najljepši doprinos kulturi odbijeni magisterij iz antropologije, u kojem tvrdi da priče imaju oblike koji se mogu nacrtati na grafičkom papiru. Ti su oblici, poput “čovjeka u rupi”, jednako fascinantni kao drevno posuđe. Iako su njegove ideje nedavno vizualizirane kroz moderne, pomalo sterilne infografike, tekst brani taj pristup. Vonnegut, poznat po svojoj izravnosti i praktičnim pravilima pisanja, cijenio bi jednostavnost prikaza. Njegova teorija ostaje briljantan, duhovit i svima razumljiv uvid u samu bit i strukturu pripovijedanja. Open Culture… poznatija su mu djela Klaonica pet, Doručak šampiona, Bog vam dao, Čovjek bez zemlje i druge.