Draga kćeri, ali i ostala djeco

Kurt Vonnegut, poznati američki književnik, novinar i satiričar je smatrao da je njegov najljepši doprinos kulturi odbijeni magisterij iz antropologije, u kojem tvrdi da priče imaju oblike koji se mogu nacrtati na grafičkom papiru. Ti su oblici, poput “čovjeka u rupi”, jednako fascinantni kao drevno posuđe. Iako su njegove ideje nedavno vizualizirane kroz moderne, pomalo sterilne infografike, tekst brani taj pristup. Vonnegut, poznat po svojoj izravnosti i praktičnim pravilima pisanja, cijenio bi jednostavnost prikaza. Njegova teorija ostaje briljantan, duhovit i svima razumljiv uvid u samu bit i strukturu pripovijedanja. Open Culture… poznatija su mu djela Klaonica pet, Doručak šampiona, Bog vam dao, Čovjek bez zemlje i druge.