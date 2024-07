Treba znati podvući crtu

Kao što znamo od Aristotela do danas, prvi čin presudan je za svaku dramu, roman, film, pa i državu. Jer, prvi čin zadaje pravilo igre, iz njega sve izlazi. A u tom prvom činu najvažnije je glavno lice. Ono će presudno utjecati na ono što će se dogoditi u drugom i trećem činu. Ono će zadati generalni ton čitavoj priči. U tome je suštinska razlika. Pravilo igre u Hrvatskoj zadao je frustrirani general Tuđman koji je želio biti tri puta veći od samoga sebe, koji si je dao napraviti zastavu s krunom nikada postojećeg kraljevstva, konvertirani komunist opsjednut generalisimusom Frankom. U Sloveniji je pravilo igre zadao miran i nadasve skroman pravnik Kučan koji je jednostavno bio to što je bio, koji se nije odrekao svoje prošlosti i koji je od Slovenije pokušao napraviti državu onakvu kakva ona može biti, ni veću ni manju od toga. To što su njih dvojica zadali i danas je, nažalost po Hrvatsku, itekako vidljivo. Obje države u svom drugom činu žive po tim pravilima. Otud i tako velika razlika između Zagreba i Ljubljane. Buka/Telegram