2050. će na Zemlji živjeti 9,7 milijardi ljudi, u Hrvatskoj 3,3 milijuna

Svjetsko stanovništvo sve je starije, a rast broja stanovništva usporava, no očekuje se da će s današnjih 7,7 milijardi ljudi broj Zemljana narasti do 9,7 milijardi do 2050. i na 11 milijardi na kraju stoljeća, stoji u UN-ovom izvještaju. U Hrvatskoj bi 2030. moglo živjeti 3,877 milijuna stanovnika, 2050. godine 3,365 milijuna stanovnika a 2100. tek 2,183 milijuna stanovnika. Devet država bit će zaslužno za više od 50 posto rasta stanovništva – Indjia, Nigerija, Pakistan, Kongo, Etiopija, Tanzanija, Indonezija, Egipat i SAD. Inače, 1990. žene su u prosjeku rađale 3,2 djece, ove godine 2,5, dok će 2050. fertilitet pasti na 2,2.