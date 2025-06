"Kao novi iPhone, samo s Mariom umjesto Siri"

Nintendo Switch 2 donosi brojne tehničke nadogradnje poput većeg ekrana, boljeg zvuka i bržeg procesora, ali bez stvarne inovacije koja je krasila prethodne generacije. Iskustvo igranja je kvalitetno, osobito za one koji traže moderniji prijenosni uređaj, no razočaranje dolazi zbog previsoke cijene – kako same konzole, tako i igara. Umjesto revolucije, Nintendo je zaigrao na sigurno, pa se nova konzola doima kao predvidiva, iako funkcionalna, evolucija. Isprobali ga na tportalu