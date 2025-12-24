Pali konzolu, gasi burnout i skači po gljivama
Studija potvrdila: Nintendo igre su moćno oružje protiv stresa i burnouta
Znanstvenici s Imperial Collegea u Londonu i sveučilišta Kyushu Sangyo otkrili su da vedre Nintendo igre, poput onih iz serijala Super Mario i Yoshi, značajno poboljšavaju mentalno zdravlje mladih. Ključ uspjeha leži u poticanju „dječjeg čuđenja“ – osjećaja radosti i radoznalosti koji izravno povećava sreću i smanjuje rizik od izgaranja (burnouta). U svijetu stalne digitalne povezanosti, ovi šareni svjetovi služe kao snažan mentalni zaklon i pristupačan protuotrov cinizmu, nudeći igračima prijeko potreban odmor od pritisaka modernog života. Bug