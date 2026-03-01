Tri desetljeća Pokemon manije: Od Game Boya do unosnih investicija - Monitor.hr
Pika-pika-pare - djeco devedesetih, osjećate li se nostalgično?

Tri desetljeća Pokemon manije: Od Game Boya do unosnih investicija

Pokemon slavi 30. obljetnicu postojanja, evoluiravši iz Nintendo igre u globalno carstvo vrijedno milijarde. Nastao iz dječje strasti Satoshija Tajirija prema hvatanju kukaca, brend danas obuhvaća filmove, serije i kolekcionarske karte koje dosežu vrtoglave cijene – poput one Logana Paula od 16,5 milijuna eura. Stručnjaci dugovječnost pripisuju vrhunskom dizajnu likova i nostalgiji. Dok neki prodajom karata kupuju nekretnine, obožavatelji diljem svijeta jubilej slave uz posebne događaje i povratak kultnih naslova FireRed i LeafGreen na moderne konzole, potvrđujući status Pokemona kao neuništivog kulturnog fenomena. Nacional


