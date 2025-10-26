Kad tijesto ima doktorat – cijela znanost iza pizze

Davor Milić, priznati stručnjak za pizzu Napoletanu, u Tipsy podcastu otkriva tajne autentične napuljske pizze. Naglašava da pizza nije samo hrana, već kultura i strast. Objašnjava gdje mnogi griješe, posebno naglašavajući važnost savršenog tijesta. Ključ je u dugoj i kontroliranoj fermentaciji za probavljivost. Govori o ispravnoj upotrebi brašna tipa “00”, tehnikama miješanja i ručnog oblikovanja. Otkriva na kojoj se ekstremnoj temperaturi (oko 450-500°C) i kratkom vremenu peče vrhunska pizza kako bi se dobio karakterističan, mekani i hrskavi rub (cornicione). Također, priča o kvalitetnim talijanskim sastojcima i povijesti nastanka klasične Margherite. Umjetnost izrade napuljske pizze i sama pizza kao tradicionalna specijalnost imaju zaštićeno zemljopisno podrijetlo i upisane su na UNESCO-ov popis nematerijalne svjetske baštine.