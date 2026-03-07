Mali sudar, veliki račun

Popravci automobila postali su znatno skuplji zbog sve složenije tehnologije u modernim vozilima. Analiza njemačkog autokluba ADAC pokazuje da i manja oštećenja često koštaju nekoliko tisuća eura. Senzori, kamere, radari i skupa LED ili laserska svjetla povećavaju cijenu zamjene i zahtijevaju dodatnu kalibraciju. Primjerice, popravak prednjeg dijela na modelu BMW 330e može doseći gotovo 8000 eura. Zbog toga rastu i cijene osiguranja, a stručnjaci upozoravaju da bi proizvođači trebali omogućiti zamjenu pojedinačnih dijelova umjesto cijelih skupih modula. tportal