Nije šala, 2023. odnosi najveće i najbolje pisce. Od početka godine napustili su nas: Dubravka Ugrešić, Dževad Karahasan, Milan Kundera...

Razgovor koji je 1980. godine s francusko-češkim književnikom Milanom Kunderom vodio američki pisac Philip Roth nalazi se u knjizi eseja i razgovora “Čitajući sebe i druge”. Roth: Misliš li da će uskoro biti propast svijeta? Kundera: Ovisi o tome kako shvaćaš riječ “uskoro”. Roth: Sutra ili prekosutra. Kundera: Osjećaj da svijet juri k propasti je veoma staro. Roth: Onda nemamo razloga za zabrinutost. Kundera: Upravo suprotno. Ako je taj strah stoljećima prisutan u ljudskom umu, sigurno postoje razlozi za to. Roth: Čini mi se da je ta briga u pozadini svih priča u tvojoj najnovijoj knjizi (“Knjiga smjeha i zaborava”), čak i onih koje su izrazito humorističke. Kundera: Kad sam bio dječak, da mi je netko rekao: „Jednog dana ćeš vidjeti kako tvoj narod nestaje s ovog svijeta“, smatrao bih to nezamislivom besmislicom. Čovjek zna da je smrtan, ali uzima zdravo za gotovo da njegov narod ima neku vrstu vječnog života. Ali nakon ruske invazije 1968. svaki Čeh suočio se s idejom da bi njegov narod mogao biti tiho izbrisan s mape Europe, kao što je u prethodnih pet desetljeća 40 milijuna Ukrajinaca tiho nestalo s ovog svijeta, a da nitko to nije ni primijetio. Ili Litvanci…. Buka