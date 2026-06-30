Dobila sam novi ajfon... i tako... nije dosada

“Radio sam od 8 ujutro do 16, ali nisam znao što da radim u uredu. Najgore što mi je šef bio u blizini, pa vrijeme nisam mogao provoditi na internetu ili čitati knjigu. Kada smo se dogovarali za posao, bilo je govora da će se raditi na drugačiji način i da ću imati slobodu i kreativnost u radu, međutim, na kraju se to izjalovilo. Na poslu, jednostavno, nisam znao što da radim, a morao sam tamo biti po cijele dane. Na kraju, da ne gubim vrijeme i život, odlučio sam dati otkaz”, kaže Dubrovčanin koji je odustao od 7000 kn plaće. Dubrovački dnevnik