Terapeutkinja: Nove generacije odrastaju bez ključne životne osobine - dosađivanja - Monitor.hr
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Dobila sam novi ajfon... i tako... nije dosada

Terapeutkinja: Nove generacije odrastaju bez ključne životne osobine – dosađivanja

Obiteljska terapeutkinja upozorava da generacije Z i Alfa odrastaju bez konstruktivne dosade. Nekada je monotonija poticala maštu, kreativnost, sanjarenje i emocionalnu obradu, dok danas mladi svaku prazninu popunjavaju pametnim telefonima. Stalna digitalna stimulacija i skrolanje po društvenim mrežama učinkovito su uklonili vrijeme za dublje promišljanje i suočavanje s vlastitim osjećajima. Umjesto da stvaraju i istražuju, adolescenti se preplavljuju tuđim životima, čime gube spontanost. Awe stoga savjetuje povremeno odlaganje mobitela te pronalazak hobija koji potiču kreativnost i razmišljanje. Index


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Ubiti pticu dosadicu

Knjiga iz psihologije: Zašto je dosada dobra

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Istina u doba interneta

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Hrvoje Frančeski nekada je pisao za Monitor, danas kolumne piše za Telegram. Iako uglavnom piše o sportu, u tekstove uvijek ubaci i zanimljivosti za one koji sport ne prate. Evo detalja iz nove kolumne: “Živimo u doba internet televizije, Netflixa (i torrenta), WhatsAppa i Vibera, Fejsa i Twittera, u doba u kojem čovjek može danima ležati na kauču i nikada ne osjetiti komadić dosade koja je motivirala i ubijala čovječanstvo sve do prije par godina… jedina dosada koja vlada je dosada izobilja”, piše Frančeski.

08.06.2016. (20:50)

Pripremite čips i cugu

Komentar Aleksandra Holige: Ovo bi mogao biti najdosadniji Euro dosad

Vrlo je vjerojatno da ćemo u grupnoj fazi, pa vjerojatno i do četvrtfinala, u velikoj većini slučajeva gledati jednu te istu utakmicu: jednu momčad koja izrazito napada i drugu koja se izrazito brani. Zatim će doći one u kojima nitko ne preuzima i rizik, u kojima se 90 minuta dosađujemo osim ako neki ‘krumpir’ ne zaluta u mrežu, a najrjeđi će biti oni susreti s obostranom željom za nadigravanjem, piše Holiga za Telegram, o očekivanjima za Euro 2016.

18.02.2016. (15:57)

Čemu

Zarađivao 7 tisuća kuna mjesečno, dao otkaz jer mu je dosadno

“Radio sam od 8 ujutro do 16, ali nisam znao što da radim u uredu. Najgore što mi je šef bio u blizini, pa vrijeme nisam mogao provoditi na internetu ili čitati knjigu. Kada smo se dogovarali za posao, bilo je govora da će se raditi na drugačiji način i da ću imati slobodu i kreativnost u radu, međutim, na kraju se to izjalovilo. Na poslu, jednostavno, nisam znao što da radim, a morao sam tamo biti po cijele dane. Na kraju, da ne gubim vrijeme i život, odlučio sam dati otkaz”, kaže Dubrovčanin koji je odustao od 7000 kn plaće. Dubrovački dnevnik

15.02.2016. (20:30)

U malim dozama

Dosada je dobra?

Znanost kaže da dosada doslovno ubija ljude, pa tako prema statistikama, ranije umiru oni koji imaju dosadne poslove. No, s druge strane, dosada tjera ljude da traže načine kako se zabaviti, da budu kreativni i zato ju treba prigrliti kao nešto pozitivno, kao podsjetnik da trebamo raditi nešto korisno i važno sa svojim vremenom, a ne primjerice samo gledati u mobitel. Guardian

28.01.2016. (21:19)

6 znanstvenih blagodati dosade

20.01.2016. (20:02)

I taaako...

Zašto je dosada sve samo ne dosadna

Radeći s pacijentima koji su doživjeli traumu mozga, jedan je neuropsiholog otkrio da je jedna od njezinih posljedica i – dosada. Dosadu nije lako definirati, no čini se da se radi o specifičnom mentalnom stanju koji ljudi doživljavaju kao neugodno: nedostatak stimulacije za koji žele da što prije završi. Studije su pokazale da je dosada jedan od glavnih uzroka prejedanja, povećava rizik neoprezne vožnje i konzumiranja alkohola, cigareta i narkotika. A tu priča tek počinje. Scientific American

15.01.2016. (09:18)

Zanimljivo je relativan pojam

"Dosadna mjesta su super"

Kada se odlučimo na putovanje želimo doživjeti nezaboravnu avanturu koju ćemo pamtiti godinama. No kako bi to ostvarili ne trebate se zaputiti na neku opskurnu destinaciju, već su i ‘dosadna’ mjesta dovoljno dobra, piše BBC. Živimo u dobu koja nema strpljenja i toleranciju za monotono, no zaboravljamo da je ugodna dosada dobra stvar koja odmara.