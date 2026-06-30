Dobila sam novi ajfon... i tako... nije dosada
Terapeutkinja: Nove generacije odrastaju bez ključne životne osobine – dosađivanja
Obiteljska terapeutkinja upozorava da generacije Z i Alfa odrastaju bez konstruktivne dosade. Nekada je monotonija poticala maštu, kreativnost, sanjarenje i emocionalnu obradu, dok danas mladi svaku prazninu popunjavaju pametnim telefonima. Stalna digitalna stimulacija i skrolanje po društvenim mrežama učinkovito su uklonili vrijeme za dublje promišljanje i suočavanje s vlastitim osjećajima. Umjesto da stvaraju i istražuju, adolescenti se preplavljuju tuđim životima, čime gube spontanost. Awe stoga savjetuje povremeno odlaganje mobitela te pronalazak hobija koji potiču kreativnost i razmišljanje. Index