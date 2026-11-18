Sva sreća pa je fiktivan
Thomas Erikson: Najpoznatiji psihopat na svijetu je James Bond
Najprevođeniji švedski autor Thomas Erikson gostovao je u HRT-ovoj emisiji „Razgovor s razlogom“, gdje je predstavio svoju knjigu „Okruženi lažljivcima“. Istaknuo je da lažemo iz srama, straha ili koristi, upozorivši na laku manipulaciju statistikom i podacima. Govoreći o popularnoj psihologiji, podjeli ljudi na četiri boje prema DISC metodi i prepoznavanju psihopata na primjeru Jamesa Bonda, Erikson naglašava važnost kritičkog mišljenja, samosvijesti i postavljanja pravih pitanja u digitalnom dobu. HRT