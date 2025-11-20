Baka je šutjela, tata šuti, a mi na terapiji
Darko Marčinko: Ako netko ima potrebu za osvetom, u njemu postoji trauma
Prof. Darko Marčinko, pročelnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb, objašnjava da se traume mogu prenositi na dvije ili čak tri generacije te oblikovati strahove, stavove i konflikte potomaka. Razrješenje traume zahtijeva razumijevanje, razgovor i siguran kontekst, jer šutnja problem produbljuje. Usamljenost, koju WHO naziva novom epidemijom, negativno utječe na tijelo i psihu, a može biti i “zarazna”. Mržnja u društvu često je znak unutarnje nemoći i nerazriješenih konflikata. Jači autoriteti i rad na zahvalnosti, empatiji i komunikaciji mogu pomoći u smanjenju trauma, jačanju odnosa i izgradnji zdravijeg društva. HRT