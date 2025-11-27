Kad smak svijeta dođe u hladnjak
Paul Lynch: Ništa brže ne ubija knjigu nego pisac s porukom
Paul Lynch, irski pisac i dobitnik Bookerove nagrade 2023., u romanu Prorokova pjesma istražuje što se događa kada poznati svijet – ovdje Irska – sklizne u totalitarizam i kaos. Njegova junakinja Eilish Stack pokušava razumjeti raspadajuće društvo dok se bavi vlastitim životom, a Lynch ističe da je smak svijeta zapravo lokalni i osobni događaj: ono što pogađa vašu kuću ili svakodnevicu može biti apokalipsa. Pisanje, smatra Lynch, ne smije imati poruku, već postavljati pitanja i reflektirati složenost života. Knjiga promišlja ljudsku potragu za smislom u svijetu preplavljenom informacijama, uzvraća na pitanje bijega i poricanja te naglašava važnost samoće i intuicije u duhovnom i umjetničkom životu. HRT