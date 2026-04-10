Mali korak za čovjeka, ali golem račun za Elona Muska

Radonić: Do kraja desetljeća ljudi na Mjesecu, a u sljedećem lete do Marsa
Edukator i popularizator znanosti, autor kultne radijske emisije Andromeda, koja upravo slavi 30. rođendan, Ante Radonić gostovao je u Razgovoru s razlogom. Radonić ističe da svemir ostaje golema nepoznanica jer poznata materija čini tek 5 % njegova sastava, dok ostatak predstavljaju misteriozna tamna materija i energija. Najavljuje siguran povratak ljudi na Mjesec do kraja desetljeća, uz napomenu da bi Kina mogla prestići SAD zbog stabilnije strategije i budžeta. Naglašava ključnu ulogu privatnih tvrtki poput SpaceX-a u tehnološkom napretku te upozorava na važnost rješavanja svemirskog prava. Zaključno, Radonić objašnjava nužnost sustavnog praćenja opasnih asteroida kako bismo na vrijeme mogli skrenuti njihovu putanju i zaštititi Zemlju. HRT