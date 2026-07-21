Iza sebe je ostavio dosta nereda
Thomas Midgley Jr.: Inženjer čiji su izumi donijeli industrijski napredak i ekološku katastrofu
Američki kemičar Thomas Midgley Jr. ušao je u povijest kao autor dvaju najrazornijih izuma za planet: olovnog benzina i freona (CFC). Iako su uspješno riješili tadašnje tehničke probleme – lupanje automobilskih motora i opasnosti starih rashladnih plinova – oba su izuma izazvala globalnu katastrofu. Olovo je desetljećima trovalo milijune djece, dok su CFC-i teško oštetili ozonski omotač. Midgley je i sam patio od kroničnog trovanja olovom, a život je završio tragično: ugušio se zapetljavši se u sustav užadi koji je sam osmislio kako bi ustajao iz kreveta nakon obolijevanja od dječje paralize. Premda dobrih namjera, efekti njegovih izuma postali su jasni desetljećima kasnije, a ekohistoričari su ga proglasili osobom koja je “nanijela više štete Zemljinoj atmosferi od bilo kojeg drugog živog bića u povijesti”. CNN