Napokon, poslovi bez stresa za introverte

Četrnaest godina nakon što je Hrvatska uvela obavezu plaćanja doprinosa na honorarni rad od ove je godine plaćanje doprinosa preneseno i na dosad izuzete skupine građana – umirovljenike i autore. Tako će od siječnja gotovo 400.000 građana koji uz plaću ili mirovinu ostvaruju drugi dohodak povrh poreza plaćati i socijalne doprinose na honorarna primanja. Stopa dvaju obaveznih doprinosa upola je niža od radničkih te za zdravstveno osiguranje iznosi 7,5%, a za mirovinsko 10%. Prema zadnjim poznatim podacima, građani su 2015. honorarno zaradili 3,759 milijardi kuna, no nakon što su na tu svotu platili porez, prirez i pripadajuće doprinose, na račune im je sjelo oko 2,67 milijardi kuna. Večernji