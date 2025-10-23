Tihi poslovi: kako zaraditi od kuće uz pomoć umjetne inteligencije - Monitor.hr
Napokon, poslovi bez stresa za introverte

Tihi poslovi: kako zaraditi od kuće uz pomoć umjetne inteligencije

Rad od kuće trebao je donijeti slobodu, ali je pretvorio život u beskrajne online sastanke. No zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, nastaje nova kategorija – tihi poslovi. To su poslovi koje možete raditi sami, u miru, bez poziva i prezentacija: od pisanja sadržaja uz pomoć AI-a i uređivanja transkripata do kreiranja online tečajeva ili optimiziranja životopisa. Bitno je samo znati surađivati s tehnologijom i stvarati vrijednost – bez buke, bez stresa i, napokon, bez mikrofona. Medium


