Pa ti vjeruj pantomimičarima
@cracker.milk Why I hate mimes #foryou #fyp #foryoupage #funny @Nichameleon ♬ original sound – CrackerMilk
Jedna od originalnijih humorističnih ekipa na društvenim mrežama. Imaju i Instagram.
Zavod Scaramouche okuplja mlade glumce u Novoj Gorici, Europskoj prijestolnici kulture 2025., kako bi kroz komediju oživio lokalne priče iz pogranične regije. Fokusirani na zapostavljeni žanr, njegovi članovi ističu važnost humora kao sredstva kritike i društvenog rasterećenja. Projekt Europske prijestolnice kulture pružio im je vidljivost, potporu i nova partnerstva. Sudjeluju i u serijalu Talenti EU regija, koji se bavi izazovima iseljavanja mladih talenata iz manjih europskih sredina. Agroklub
Prvi dan škole me vodila mati… drugi dan joj već dopizdilo pa me utrapila maloj od susjede koja je išla u osmi pa me ona vodila… treći dan zame nitko pita nije. A ćaća, ćaća mjesec dana nije zna da idem u školu. On kad je materi reka “Oćel mali ikad uškolu?”, ja sam već iša u peti. Trebam li vam pričati o odgojnim mjerama u školi. Ako nešto ujebeš, vuklo bi te za kosu iznad uha, di najviše boli. Da sam bar tad bio ćelav, al nisam. Ja se požalio ćaći da me drugarica ‘Karadžić’ vuče za kosu iznad uva… ćaća mi reka ‘Nije to ništa, mene štapom tuklo po prstima’.
Jebo ti školstvo, što više ideš unatrag, metode kažnjavanja sve gore… didu mi, bit će, sa 2 konja htjeli raščepit. U školi bila kuhinja. Nije bilo ‘Mense neda jesti’… ama naredbom vrhovne komande mora si oblizat tanjur. Ti jedeš, ova ko kobac kruži i gleda jel kome što u tanjuru ostalo. Fizička kultura (danas tjelesni)… trči oko škole… i udri jebenog graničara. Pa majku ti jebem… graničara sam se tolko naigra da više nisam znao jesam li u školi il na karauli. Kad bi išli kući nakon škole, po nikog nisu dolazili roditelji, sa autom… Bogu fala… jer mogli smo baciti torbe i pola sata udrit nogomet… pa ajd kući.
Danas gledam… izađe mali iz auta… ispred škole… mati stala, namješta frizuru… zauzela pozu… zagrlila dijete… udara selfi… mali jednako preplašen ka i ja 83će… i skužim… djeca su uvijek ista, uvijek… samo smo mi… mi smo otišli u kurac... Bloger Krule na svom Facebook statusu. Index
Šale koje stvaraju veliki jezični modeli često su duhovitije od onih koje smišljaju ljudi, a satirični naslovi ChatGPT-a jednako su smiješni kao oni koje pišu profesionalni humoristi. Kako bi usporedili duhovitost ljudi i jezičnog modela, istraživači su proveli dva testa. U prvom su zatražili ChatGPT 3.5 da generira duhovite satirične naslove u stilu The Oniona i potom ih usporedili s materijalom objavljenim na stranicama ovog satiričnog časopisa koji pišu profesionalni humoristi. Ljudi su ocjenjivali duhovitost odgovora, nesvjesni toga jesu li ih osmislili ljudi ili umjetna inteligencija. Rezultati ispitivanja, objavljeni u časopisu PLOS ONE, pokazuju da su šale koje je proizveo ChatGPT 3.5 ocijenjene kao jednako smiješne ili smješnije od šala koje su osmislili ljudi. Bug… nastavno na to, nedavno je Sustav AI pomoćnika svojevoljno “rickrollao” klijente, namjerno im poslavši pogrešni link…
Pogledati samo ako ste gledali film. Mnoštvo drugih iskrenih trailera na njihovom YT kanalu.
Evo nama našeg vojnog roka nazad. Gledam što sve kombiniraju pa tako govore da bi vojni rok trajao 3 mjeseca, ročnici bi imali plaću 700 eura mjesečno i išao bi im radni staž za ta 3 mjeseca iliti 90 dana. Kako izbjeći 90 dana vojnog roka? Već vidim (Og portal):
– Halo!
– Halo
– Trebao bi gospodina poručnika Bezvoljkovca!?
– Bezvoljkovac na telefonu
– Vojnik Stražić ovdje!
– Reci Stražiću
– Otvorio sam bolovanje gospodine poručniče!
– Bolovanje?
– Točno gospodine poručniče!
– A služenje vojnog roka?
– Gospodine poručniče, vojni rok ni malo neće patiti
– Pojasni?
– Gledajte gospodine poručniče… za početak vojnog roka, idem 40 dana na bolovanje. Zatim, računam da će mi umrit baba, to mi je još 5 dana slobodno jer je baba daleko… krv ću dati, to je još 3 dana… već sam na 48 dana. Ženim se, još 3 dana… odma rastava, još 3 dana, to su već 54 dana. U 3 mjeseca ima 12 nedjelja, sve su neradne, to je već 66 dana a ostalo mi i 17 dana porodiljnog za dijete iz prvog braka i eto nas na 83 dana
– Stražiću… ispada da ćeš ti samo 7 dana guliti vojni rok
– Gospodine poručniče, pa što ću ja biti jedini koji nije bio 7 dana na redovnom dopustu?
– Stražiću… Plenković je za tebe goli kurac!
– Razumijem gospodine poručniče!!!
Ubacivanje humora u svoje izlaganje nije samo čin ljubaznosti i zafrkancije, to je zapravo strateški potez. Na taj način angažiramo svoje kolege, klijente, publiku, lovimo i držimo njihovu pažnju i stavljamo osmijeh na njihova lica. Ne traži nitko od vas da preko noći postanete Jerry Seinfeld, no par primjerenih šala pomaže razbiti led. Ne treba taj humor biti stand up komedija od sat vremena, male svakodnevne stvari dovoljne su za izvlačenje osmijeha. Nakon toga sve ide lakše. Crnjaci su zlatni rudnik za dobre fore, primjereni vicevi su ok za razbijanje za dosadne i ozbiljne sastanke, a dodaju na osjećaju ljudskosti. Međutim, humor ima svoje granice: valja izbjegavati osjetljive teme, paziti da se ne postane kralj spački, a od svega najvažniji je tajming. Valja pripaziti i na razliku u generacijama, budući da ne “okidaju” svi na istu vrstu humora. Lider
U Booksinom horoskopu lijepo možete vidjeti da zodijačkih znakova nema 12 kao što se uporno nametalo, već 19, a slijedom toga jasno je kao dan da se sretna Nova može poželjeti do posljednjeg dana posljednjeg, devetnaestog zodijačkog znaka. Trenutno smo u razdoblju Vukojarca (30.12.-10.01.), nakon čega slijedi Šugaman gđe Dalloway (11.01.-28.01.), Dublinski zet, Poetesa i drugi. Primjerice, za Buendia (06-27- ožujka) kaže: Od uvođenja eura ne snalazite se baš najbolje s financijama. Ostavljate prevelike manče po birtijama. Jedan euro čini vam se kao malo nečega, a u stvarnosti je to sedam i pol nečega, razmisli, sjeti se! Bolje od njih stoje također proljetni znakovi Lažeš Melite i Draguljčad. Svakako bolje nego što će biti Vinopijama, Milim Gerama ili pak Starcima u moru. Pogledajte koji ste vi znak i svoje prognoze podijelite s prijateljima.
Neki dan odem kući u Liku. Mati zaklala frižider. Išla nožem čistiti ledenicu, nož proletio, probila plin. Sjedi u kuhinji, oplakuje frižider. Reko jebeš frižider, kupćemo novi. Veli ona da vakog nećemo naći nikad jer ovaj je radio 42 godine. 42 jebene godine!?!?!? Sunce ti jebem, frižider radio 42 godine!!! Danas nove stvari crknu u autu dok ih iz trgovine voziš kući. U ponedjeljak ti prodaju uređaj a u utorak ovlašteni majstor stavlja prvi pečat u garantni list Nego, imamo mi u Lici još tih starih uređaja. Imamo šparet, pola struja pola plin, normalno marke Rade Končar, star… što ja znam… taj je s Teslom šljive brao. Ja otkad znam za sebe znam i za taj šparet. Ćaću kad smo sahranjivali, ja gledam ko to drži mater pod ruku, ono Rade… plače mati, plače i Rade, viče “Kome ću ja u 4 u jutro kavu kuvat, kome!?!?”. 44 godine radi, nikad na bolovanju nije bio. Bloger Krule za Ogulinski portal.