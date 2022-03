Nema spavanja noćas

U tijeku su posljednje pripreme za 94. dodjelu Oscara. U kategoriji najboljeg filma nominirani su: “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog” i “West Side Story”. Za najbolju glumicu nominirane su: Jessica Chastain u filmu ”Oči Tammy Faye“, Olivia Colman u ”Mračnoj kćeri“, Penélope Cruz u ”Paralelnim majkama“, Nicole Kidman u filmu ”Being the Ricardos“ i Kristen Stewart za ulogu princeze Diane u filmu ”Spencer“. Ostale nominacije pogledajte na ovom linku . Uoči dodjele nagrada u Dolby Theatru u Los Angelesu slavni glumac Sean Penn pozvao je kolege na bojkot svečanosti ne pruže li organizatori priliku ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da se izravno uključi u program i održi govor. Dnevnik.hr