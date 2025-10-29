Tko pjeva, zlo ne misli — osim ako pjeva pogrešan refren

Dok naša antifašistička ekipa nastavlja sjediti u istom parlamentu u kojemu se u najmanju ruku ZDS tolerira, a njihovi partneri pokušavaju internalizacijom domoljublja zaraditi jeftine političke poene, front se pomiče u drugu stranu. Nakon što je famozni ZDS doživio revitalizaciju, a Jure i Boban u najmanju ruku toleranciju, evo gradonačelnika s najavom da kreće „dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore. Ima, pak, na strani desnice i konzervativaca dovoljno onih koji bi se veselili političkoj propasti vladajuće gradske koalicije kudikamo više. Zato gradonačelnika uporno tjeraju da se, osim i komunalnim pitanjima bavi i ideološkima problemima. Dobro su organizirani, s boljim pristupom resursima i vjernijom bazom podržavatelja ujedinjenom oko zajedničkih ciljeva. Imaju i dosljedne predstavnike i podršku na svim granama političke vlasti. Plenković je napokon dobio priliku stjerati slabijeg protivnika u kut, a dok se Tomašević s pravom žali na nepostupanje policije u vezi kažnjavanja uzvikivanja ustaškog pozdrava, sva se krivnja svaljuje na Grad. Alen Mikec za H-alter.