Sve se danas krivotvori

Kolumnist Slobodne komentirao je nedavni Mamićev plačni nastup riječima: Muškarci i žene koji su svim srcem bili za Hrvatsku, koji su cmizdrili, cmoljili, kmečali, ridali i jecali zbog teškog položaja našeg naroda, bili su usred svake afere u posljednjih trideset godina. Nitko nije besramnije krao od nježnih i senzibilnih domoljuba, a ako bi im se tkogod suprotstavio, bez iznimke je to bio nekakav hladni i bezdušni gad koji mrzi sve što je hrvatsko. “Pa je l’ vi osjećate ovu zemlju, majku vam Božju jebem!”, viknuo bi im pokojni Milan Bandić konsternirano. To da netko zna plakati nije zaista nikakav dokaz da je on moralna osoba. Dapače, to je jedna od strašnijih prijevara. Kad nekome krenu suze, svakako provjerite je li vam novčanik još u džepu. Piše Ante Tomić za Slobodnu Dalmaciju