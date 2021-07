Jeff Bezos i njegov brat će odletjeti u troposferu i sa sobom povesti nepoznatu budalu koja je za to u subotu platila dvadeset osam milijuna. Njih će trojica otići na jedno putovanje koje nema nikakvu znanstveno-istraživačku funkciju, koje nije nikakva vrijednost za čovječanstvo, kao što vlasnik Amazona ni inače nikad ništa za čovječanstvo nije učinio. Otići će u svemir zbog jednog jedinog glupog razloga – zato što to može. Kad to vidite, pomislite kako bi u Amazonovoj letjelici vrijedilo biti samo da možete nekako izbaciti Jeffa Bezosa u svemir i kroz okruglo okno ga gledati kako se vani grči. Ali, ni to vas vjerojatno ne bi ispunilo zadovoljstvom jer se u svemiru ne čuje kad netko vrišti – piše Ante Tomić.