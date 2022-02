Od stoljeća sedmog

Zašto hrvatska država traži novac od ljudi koji u državi ne žive upitao bi neki Irac, Nizozemac ili Inuit, a vi biste na to samo bespomoćno raširili ruke i rekli mu da ne traži logiku kad je hrvatska država u pitanju. Hrvatska država, kazali biste nadalje svome ljubaznom domaćinu, ima neke troškove koje druge države nemaju. Ministar Medved nedavno je neočekivano dobio više od dvije hiljade novih ratnih vojnih invalida kojima će uskoro morati početi isplaćivati mirovine. Ministru Banožiću treba kupiti jastučiće za državni stan u centru glavnoga grada. Guverneru Narodne banke treba plaća od pedeset hiljada kuna jer kako bi on od prvog do prvog mogao proći s manje. Upravo kao i siromašna Katolička crkva kojoj se iz državne blagajne daruje skromnih šesto milijuna kuna godišnje. Zastupnicima trebaju dodaci za odvojene živote, a predsjednicima uprava javnih poduzeća Passati s grijanim sicevima – piše Ante Tomić. Slobodna…