Tradicija, a moderno

Tradicija koja je stoljećima bila živi dio lokalnih zajednica sve se više percipira kao politički marker

Članice grupe Lelek su se u promociji “Andromede” pojavile s tetovažama napravljenim u tom stilu, izazvavši oštre reakcije konzervativnijih komentatora koji su tvrdili da se svetinja i povijesna patnja banaliziraju u estradnom kontekstu i da nije primjereno tradiciju predstavljati u takvom ruhu.

Takvi su komentari zanimljivi iz dvije perspektive. Prva se tiče konzerviranja tradicije, koje traži održavanje njenih elemenata u izvornom obliku, zaboravljajući da je tradicija stoljećima bila živa, prenošena usmenom predajom i prilagođavana generacijama. Tradicijska se kultura tek zapisivanjem počela pretvarati u “sveto pismo”, uz pravila kada se i kako smije koristiti, što je u potpunoj suprotnosti s onim što ona jest. Dio javnosti osjeća da one koriste simbole, običaje i folklorne motive kao instrument reafirmacije identitetske ideologije, smještajući ih u kontekst koji često nema veze s izvornim značenjem ili svakodnevnim životom običnih ljudi.

Lelek radi ono što su posljednjih godina činili brojni europski izvođači: uzima tradicijske elemente te ih spaja s pop glazbom. Mnogi su takvi izvođači stekli veliku popularnost posljednjih godina… Kažu na Novostima.


Inspiraciju za pobjedničku skladbu, koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Beču, djevojke su pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Pjesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dijela za vrijeme Osmanskog carstva, koje su se morale tetovirati i stavljati znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih se ne bi kralo, ubijalo. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio cijeli obred koji su bake prenosile svojoj djeci i unucima, objasnila je jedna od članica, Korina, za IN magazin. Lelek je pokrenuo Tomislav Roso, nekima poznat i kao natjecatelj Big Brothera. Lelek je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine, a čine ga Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Ime Lelek odabrale su jer je jednostavno, pamtljivo i prepoznatljivo, a sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju. Kombiniraju elemente hrvatske tradicije s modernim pop zvukom, s ciljem očuvanja slavenskog kulturnog identiteta. HRT, Index

U odabiru je 16 pjesama. Pokraj domaćeg žirija, u ocjenjivaju pjesama za hrvatskog predstavnika sudjelovao je žiri iz Luksemburga, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, San Marina. Najveći broj bodova žirija dobio je Lelek – ukupno 77. Index… pročitajte komentare na Forumu… Cold Snap je dobio 78 bodova od publike (ukupno 108). Leleku je bio potreban 31 bod od publike da ih prestignu… dobili su ih –  96 (ukupno 173)!

Sama bit EBU-a od osnutka bila je politička. Unija je osnovana 1950. godine i svrha projekta bila je baviti se razmjenom ideja i omogućavanjem međunarodnih emitiranja. Između ostalog, tu se našla i Pjesma Eurovizije. Politički, EBU je stajao iza medijskih servisa koji su slobodniji, a oni koji su bili puko propagandno servisiranje svojih vlada bili su isključeni jer u povijesnom kontekstu, govorimo o vremenima nedugo nakon kraha nacizma i prijetnje koju su mnogi vidjeli u Sovjetskoj Rusiji, pa nije čudo da su neki prepoznali važnost otvorene rasprave.

Treba se prisjetiti da nakon invazije Vladimira Putina na Ukrajinu, EBU nije poduzeo apsolutno ništa da zabrani Rusiji sudjelovanje na Euroviziji.

Nije da su istog trena skočili i javno proglasili: “Dosta je rata, za mir mi dižemo svoj glas”. Ne, sve dok zemlje sudionice nisu krenule s prijetnjama da će se povući iz natjecanja, nije se dogodilo ništa. I upravo se to s Izraelom počelo događati nakon dvije godine praznih prijetnji pa su Nizozemska, Irska, Španjolska i Slovenija s mudima krenule u bojkot. I to je doslovno jedini način da se ovo promijeni. Hrvoje Marjanović za Index

Dvojica gubitnika na Euroviziji, naš Baby Lasagna i finski predstavnik Käärijä koji su završili na drugim mjestima u dvije godine snimili su duet. Pjesmu su premijerno izveli na nastupu u eurovizijskom selu u Baselu. Kaže da im je bilo vrlo lako dogovoriti se kakvu pjesmu žele snimiti. “Obojica volimo agresivnu, party glazbu. Oni su meni predložili ideju. Kratko je trajalo. Mislim da smo postigli da svi budu zadovoljni, a opet nismo kopirali naše pjesme s Eurosonga, nego smo ponudili nešto novo”. Index

Eurovizija već desetljećima puni dnevne sobe i meme stranice. Evo pet zabavnih činjenica:

  1. Kletva zelene boje – Navodno donosi peh, osim ako se ne zovete Katrina.
  2. Ukrajinska dominacija – Tri pobjede u zadnjih 20 godina, stalni finalisti i pjesma na ukrajinskom.
  3. Irsko-švedski derbi – Oboje imaju po sedam pobjeda. Cipar još čeka svojih “12 bodova”.
  4. Australci u Europi? – Da, jer su gledali godinama i bili dragi – pa im dali mikrofon.
  5. Bosi do slave – Pet izvođača je pobijedilo bosonogo. Možda je to tajna uspjeha?

Piše BBC.

https://www.youtube.com/watch?v=WK3HOMhAeQY

Grupa se zove Kaj, a na izboru za švedsku pjesmu Eurovizije sve su osvojili upečatljivim nastupom. Pjesma govori o saunama, posebno popularnima na sjeveru Europe. Premda još uvijek nisu poznate sve natjecateljske pjesme, kladionice ih stavljaju na prvo mjesto. Naš Marko Bošnjak je na 31. mjestu s upitnim prolaskom u finale. Eurovision odds… I ovaj predstavnik ima svoju temu na Forumu

  • Najizravnije, “Poison Cake” govori o osobi koja je bila povrijeđena i koja se osvećuje onima koji su joj nanijeli bol. Ovo je priča o preokretu, gdje žrtva postaje ona koja dijeli pravdu. Šire gledano, pjesma je himna svima koji su se ikada osjećali zarobljeno u toksičnim odnosima ili okruženjima. No, otrov može predstavljati i negativne i destruktivne emocije (Večernji)
  • Širu regionalnu prepoznatljivost stekao je 2015. godine sudjelovanjem u drugoj sezoni srbijanskog talent showa Pinkove zvezdice. Njegove izvedbe, poput pjesme Što te nema, oduševile su publiku i žiri, što mu je donijelo pobjedu u finalu natjecanja s 11 godina, nastupio na Dori 2022 i završio drugi iza Mije Dimšić, jedno vrijeme radio u fast foodu (Index)
  • Nakon pobjede na ovogodišnjoj Dori za Index: “Odakle sam povukao snagu? Iskreno? Iz pi*ke”
  • Komentar na Doru Aleksandra Dragaša (Jutarnji), tema na Forumu, i na drugom Forumu
  • Na kladionicama smo trenutno 31. (s time da nije poznato puno drugih izvođača..)
Ove godine je čak 221 autora i autorica poželjelo pobijediti na DORI, hrvatskom natjecanju za pjesmu Eurovizije. Rekordan broj prijava u povijesti DORE. Nije ni čudo s obzirom na fenomenalan uspjeh Baby Lasagne prošle godine. Čim je publika Eurosonga čula „Rim tim tagi dim“ odmah su zaključili da se zna pobjednik, za razliku od hrvatskog žirija koji nisu prepoznali sav potencijal te pjesme stavivši ga u rezervu. Za sada se zna da će se održati u drugoj polovici veljače, iako nije još uvijek poznato gdje, kao ni točno kada. Navodno je organizatorima važno da DORA bude vrhunski televizijski show u kojemu ima za svakoga ponešto. Potpuno pogrešno! Ako je DORA natjecanje za pjesmu Eurovizije onda bi žiri trebao odabrati od 221 pjesme one za koje misli da su konkurentne na globalnom tržištu i imaju realne šanse ostvariti izniman uspjeh na globalnoj sceni. Bez pogodovanja lokalnim skladateljima, nečijim privatnim interesima, sinovima i kćerima svojih kumova ili pak predstavnicima dijaspore koji su ‘dali sve od sebe’ da njihov ‘talentirani’ rodijak barem nastupi ako već ne i pobjedi. Dubravko Jagatić za Muziku

Kako su uspjeli dobiti tolike bodove? Jednostavno: napravili su nešto vrlo ‘švicarski’ – they scienced the sh*t out of it. U Švicarskoj se predstavnik bira internim natjecanjem. Ove godine im je sustav natjecanja pomogao smisliti YouGov, jedna od top kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta. Selekcija je organizirana kao turnir s rundama, gdje su svaku od 427 pristiglih pjesama (od kojih je 40% stiglo iz Švicarske, a ostatak iz svijeta) sudili panel domaće publike, panel bivših sudaca i panel od minimalno 240 predstavnika međunarodne publike. Selektirano je top pet pjesama i svi su umjetnici dobili poziv u bootcamp kako bi uvježbali nastup. Od tih pet pjesama, izabran je predstavnik. They cracked the code alright – napisala je nedavno ekonomistica i analitičarka Vedrana Pribičević. Index