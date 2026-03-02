Tradicija, a moderno

Članice grupe Lelek su se u promociji “Andromede” pojavile s tetovažama napravljenim u tom stilu, izazvavši oštre reakcije konzervativnijih komentatora koji su tvrdili da se svetinja i povijesna patnja banaliziraju u estradnom kontekstu i da nije primjereno tradiciju predstavljati u takvom ruhu.

Takvi su komentari zanimljivi iz dvije perspektive. Prva se tiče konzerviranja tradicije, koje traži održavanje njenih elemenata u izvornom obliku, zaboravljajući da je tradicija stoljećima bila živa, prenošena usmenom predajom i prilagođavana generacijama. Tradicijska se kultura tek zapisivanjem počela pretvarati u “sveto pismo”, uz pravila kada se i kako smije koristiti, što je u potpunoj suprotnosti s onim što ona jest. Dio javnosti osjeća da one koriste simbole, običaje i folklorne motive kao instrument reafirmacije identitetske ideologije, smještajući ih u kontekst koji često nema veze s izvornim značenjem ili svakodnevnim životom običnih ljudi.

Lelek radi ono što su posljednjih godina činili brojni europski izvođači: uzima tradicijske elemente te ih spaja s pop glazbom. Mnogi su takvi izvođači stekli veliku popularnost posljednjih godina… Kažu na Novostima.